Adara Molinero, cada vez más distanciada de Manuel Cortés: “Estoy muy decepcionada”

Adara Molinero se encuentra en el punto de mira desde que empezó su aventura en Supervivientes 2023, principalmente por sus roces con el resto de compañeros. Desde el principio ha tenido problemas con Arelys Ramos, Raquel Mosquera y últimamente con Manuel Cortés. La influencer y el hijo de Raquel Bollo comenzaron el programa llevándose bastante bien, pero los días pasan y el hambre les acaba dando malas jugadas.

Durante el juego de la Tormenta Hondureña, Asraf fue penalizado quedándose sin comer nada de comida de las latas, a causa de esto y por el hambre que estaba pasando el concursante le pedía comida a sus compañeros: “Es que no has hecho nada para ganarte ese castigo. El otro día se abrió una lata y no se tenía que abrir”, expresó Adara. Katerina se excusaba explicando que ella no podía compartir pues tenía mucha hambre. Manuel Cortés en ese instante se ponía a echarle en cara a Adara que la semana pasada tuvieron que ayudarla a ella.

“Te estoy viendo un puntito de maldad que no me gusta nada y eso que te tenía aprecio”, decía la influencer. “Tú desde el principio no has dado la cara por mí y a mi me hubiera gustado que no hubiera sido así”, le reprochaba el superviviente. A partir de ahí empezó una pelea entre ambos que finalizó con Adara diciendo que su relación estaba rota y que no le parecía normal lo que había hecho su compañero: “No me parece una discusión para decir que la relación está rota, hay que ir al contexto de la discusión”, comunicaba Manuel Cortés al programa.

Adara Molinero trataba de intentar que la entendieran, y seguía explicando que ella lo único que defendía era el poder darle a su amigo Asraf una lata de arroz, pero no le pareció mal que le dieran de comer a Manuel al haberse quedado sin recompensa: “No hay que montar un escándalo porque Asraf quiera un poquito de arroz, no es tan grave, igual que se hizo contigo se puede hacer con él”, se excusaba la concursante de Supervivientes 2023