Adara Molinero ha vuelto a la casa de ‘Secret Story’. La joven madrileña se ha convertido en la concursante repescada junto a Miguel Frigenti, pero antes de volver a la casa, ha concedido una entrevista en exclusiva a la revista ‘Lecturas’, donde no se ha dejado nada en el tintero.

Durante la entrevista, Adara se ha sincerado sobre la relación entre Cristina Porta y Luca Onestini. La ex concursante de ‘GH VIP’ afirma que les caló desde un primer momento y advierte que su relación no es tan sincera como muchos espectadores se piensan.

Aunque Adara piensa que la mayoría de sus compañeros son unos traidores, durante la entrevista con ‘Lecturas’ hace una mención especial a Cristina Porta y Luna Onestini.

La repescada de la edición asegura que sigue sin entender por que le dejaron de hablar de un día para otro, y apuesta por una teoría: «Ella empezó a verme como competencia y él se posicionó con Cristina».

Además, Adara Molinero señala que Luca no tiene personalidad, y que la relación entre el italiano y la periodista es todo mentira. «Han dormido noches enteras y ni siquiera se han besado», asegura de manera muy contundente.

«A los dos les interesa. Y si se besan ahora es para hacer ver que es real y que es mentira lo que yo digo», asegura. Además, cree firmemente que a Luca no le gusta Cristina. «Sigue sintiendo cosas por su ex. Él está pasando su duelo», señala, antes de concluir asegurando que “creo que están enfadadísimos porque he destapado el juego».