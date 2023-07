Adara Molinero, desesperada con el problema de salud que padece tras su paso por ‘Supervivientes 2023’

Adara Molinero llamó mucho la atención en su paso por Supervivientes 2023 entre otras cosas porque no parecía adelgazar apenas. Una vez finalizado el concurso, se descubrió que se debía a la hinchazón que padecía y a problemas estomacales. Hace ya prácticamente un mes de esto y la influencer no parece recuperarse.

En ella no se observó un ningún cambio físico salvo este, pero viendo que su problema no cesaba decidió ponerse en manos de profesionales para encontrar solución. De esta decisión ya hace un tiempo y no ha sido hasta ahora que la madrileña ha vuelto a actualizar a sus seguidores sobre el estado de su estómago. Para sorpresa de todos, continúa muy hinchada y no consigue reducirlo.

Sin embargo, decidía posponer el cambio de hábitos hasta la vuelta de sus vacaciones junto a Bosco, Jonan Wiergo y Alma Bollo. “Antes de irme de vacaciones, dije me voy a tomar esta semana de comer lo que quiera y ya cuando vuelva pues voy a comer sano y a hacer lo que ha dicho la nutricionista”, confesaba a través de su Instagram Adara Molinero.

Ahora que las vacaciones han acabado, es hora de ponerse serios. “Hoy ya notaba mi estómago que me decía no puedo más, para. He sentido pinchazos. Una auténtica locura. Incluso estoy un poquito asustada”, contaba preocupada. “Mi estómago está pidiendo a gritos que pare, así que ya estoy haciendo la dieta que me ha mandado la nutricionista. Solo quiero sentirme bien, que me deje de doler y se me quite la hinchazón”, aseguraba la de Alcobendas.

Con el cambio de alimentación, la dieta y en general al comenzar a cuidarse y a tener hábitos más sanos, la influencer espera recuperarse. Todavía tiene pruebas médicas pendientes para conocer con más exactitud detalles sobre sus problemas estomacales, pero estas tendrán que esperar. “Tengo que esperar 4 semanas porque he estado tomando antibiótico”, ha explicado Adara a sus seguidores.