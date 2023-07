Adara Molinero confirma los retoques estéticos a los que se ha sometido tras ‘Supervivientes 2023’

No es ningún secreto que Supervivientes 2023 se ha convertido en una de las ediciones más espectaculares que se recuerdan. Este año, Bosco Martínez-Bordiú consiguió hacerse con la victoria, ante una final muy igualada con Adara Molinero. Después de esta final, y tras el acercamiento en las anteriores semanas, los dos han querido dar el paso de convertirse en pareja.

Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú no han dudado un solo segundo en pasar unos días de desconexión total en Barcelona. Pero no lo han hecho solos, sino con otros ex compañeros de Supervivientes 2023 como es el caso de Alma Bollo y Jonan Wiergo. Los dos finalistas del reality, en primer lugar, viajaron a Valencia, lugar donde reside el tercer finalista.

Tras esta visita, todos pusieron rumbo a la ciudad condal para disfrutar de unos días de relax después de unos meses realmente complicados en Honduras. Lejos de que todo quede ahí, Adara Molinero ha aprovechado su visita a Barcelona para hacerse varios retoques estéticos en su rostro. Algo que ha querido compartir con sus seguidores de Instagram.

La madrileña ha decidido acercarse a su clínica de confianza, como ella misma ha asegurado en sus redes sociales, “con el objetivo de devolver al rostro un aspecto juvenil, prevenir el envejecimiento y armonizar con naturalidad”, reconoció. Lejos de que todo quede ahí, quiso mostrar imágenes de los diversos retoques que se ha realizado.

De esta forma, Adara Molinero no solamente se ha puesto botox en la frente y en las patas de gallo, sino que también se ha puesto plasma rico en factores de crecimiento, así como ácido hialurónico en pómulos y fosas temporales, e inductores de colágeno. En definitiva, ¡no le ha faltado detalle! Sea como sea, lo cierto es que la madrileña está fabulosa se haga lo que sea haga. ¡Nos encanta!