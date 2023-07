Adara Molinero, Bosco Martínez Bordiú y Raquel Arias: un acercamiento, un bloqueo y una supuesta ruptura

Además de aventuras extremas, Supervivientes siempre deja tramas amorosas de las que se habla largo y tendido durante el verano. En esta edición ha sido el turno de Adara Molinero y Bosco Martínez Bordiú. Subcampeón y campeón -respectivamente- del concurso han continuado con una relación sentimental que se fraguó en las playas de Honduras. Todo parecía ser vino y rosas para la flamante pareja hasta que ha aparecido un elemento discordante que responde a nombre de mujer: Raquel Arias.

La presentadora también participó en el reality, es gran amiga de Bosco y no guarda buen recuerdo de Adara en Supervivientes. Sin embargo, todo el mundo ha puesto el foco sobre ella después de que compartiese un plan junto a Bosco mientras Molinero hacía una escapada con otros compañeros de programa. Con lo que no contaba era con que a su salida se iban a encontrar con las redes sociales clamando por que entre ellos hubiera algo más que amistad.

Raquel Arias y Bosco Martínez Bordiú

Esto ha obligado a que la colaboradora de Así es la vida haya tenido que aclarar que no tiene nada con Bosco, pero dando a entender que Adara y ella no tienen buena sintonía. «Para tener una buena pareja hay que fomentar la comunicación y la confianza entre las personas, entonces para eso hay que decir también que las amistades entre chicos y chicas existen y que lo único que quiero es que Bosco sea feliz contigo o sin ti», comenzaba diciendo. Además, dejaba claro que «solo es mi amigo» y que «Adara me tiene bloqueada en Twitter».

Es precisamente en esta red social donde Adara ha estallado ante los rumores de relación entre su novio y Raquel Arias: «Hay días en los que a mí me gustaría desaparecer», escribió de manera inquietante. Por otro lado, anunciaba sus próximos planes: «Voy a empezar a hacer pequeños cambios en mi alimentación. La dieta no la empiezo esta semana, sino la semana que viene porque me voy de viaje con Alma y Jonan y entre que sales a comer fuera, un vinito, marcha y tal no se puede hacer bien y las cosas hay que hacerlas bien».

Adara Molinero y Bosco Martínez Bordiú / Instagram

El plan de Adara con sus compañeros se ha interpretado como un alejamiento de su actual pareja. Los rumores de ruptura se han desatado y ha sido el propio Bosco quien ha querido zanjarlos de manera tajante. Lo ha hecho publicando el siguiente tuit.

Llamarme loco… pero así por pensar en alto… YO CREO… nose eh ya me diréis… YO CREO que a la tercera o cuarta A LO MEJOR alguien se lo cree … 😂😂😂 pic.twitter.com/IOn0EcmKvB — Bosco Blach Mtz-Bordiu (@ElBoscolito) July 11, 2023

El exconcursante de Supervivientes 2023 citaba una noticia que lanzaba el siguiente titular: «Bosco olvida a Adara Molinero con esta colaboradora de Telecinco y saltan las alertas». Unas líneas que obtenían respuesta por su parte: «Llamadme loco… pero así por pensar en alto… yo creo… no sé eh ya me diréis… yo creo que a la tercera o cuarta a lo mejor alguien se lo cree». Por lo tanto, ambos continúan con su relación sentimental, al menos de momento.