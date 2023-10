El pasado sábado 28 de octubre, millones de personas se quedaron completamente en shock con la noticia de la muerte de Matthew Perry, actor de 54 años que dio vida a Chandler Bing en Friends. Fue toda una sorpresa porque, a pesar de haber vivido varios años complicados como consecuencia de sus adicciones, actualmente se encontraba en uno de sus mejores momentos.

Esta dura confesión la hizo él mismo en su libro, titulado Amigos, amantes y aquello tan terrible, que publicó a finales de 2022. Lejos de que todo quede ahí, aprovechó la oportunidad para agradecer públicamente a sus compañeros de Friends por el incondicional apoyo que le mostraron en sus instantes más complicados.

«Es como los pingüinos. Cuando uno se pone enfermo o está muy herido, los otros pingüinos lo rodean y lo respaldan. Caminan a su lado hasta que el pingüino puede caminar solo. Eso es lo que hizo el elenco por mí», compartió Matthew Perry en ese libro que marcó un antes y un después en su vida, en muchos sentidos.

Matthew Perry’s ‘Friends’ Costars Speak Out After His Death: ‘We Are All So Utterly Devastated’ (Exclusive) https://t.co/t4SQxAIVfL

— People (@people) October 30, 2023