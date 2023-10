La trágica razón por la que Matthew Perry no pudo volver a ver ‘Friends’

El mundo de la interpretación está de luto. La muerte de Matthew Perry es algo que ha dejado consternados a millones de personas en todo el mundo. Y siendo honestos, no es para menos. Al fin y al cabo, el actor estadounidense se había ganado a pulso el cariño de los espectadores de Friends, una de las series más exitosas de las últimas décadas.

Debemos tener en cuenta que, antes de que esta serie se estrenase en 1994, Matthew Perry ya tenía una larga trayectoria en el mundo de la interpretación. Pero, a pesar de todo, el mayor punto de inflexión de su vida llegó con la oportunidad de interpretar a Chandler Bing en la serie Friends.

Casi dos décadas después del final de la mítica serie, el propio Matthew Perry llegó a confesar que fue incapaz de volver a verla. Lo hizo en una entrevista para el podcast Q with Tom Power, de la CBC. Fue allí donde el actor que dio vida a Chandler Bing quiso dar detalles del verdadero motivo por el que le fue imposible volver a ver nada que tuviera vinculación con esa serie.

Y todo por la manifestación física de su conocida adicción a las drogas. El propio actor estadounidense, en sus memorias, reconoció que, durante la década que llegó a dar vida a Chandler, abusaba no solamente de los opiáceos, sino también del alcohol. Algo que, según él, se apreciaba notablemente en la serie.

«Podía ir a beber, tomar opiáceos, cocaína… Me di cuenta temporada a temporada por cómo me veía. Por eso no quiero verlo, porque eso es lo que veo», confesó el actor en el mencionado podcast. «Estaba extremadamente delgado. Tomaba 55 vicodinas al día, pesaba 60 kilos, me estaban viendo 30 millones de personas en Friends», reconoció.

De esta forma, el actor se vio incapaz de volver a ver la mítica serie, y todo porque aprecia a la perfección el cambio físico que experimentó por culpa de las adicciones. Es más, él mismo reconoció que, conforme avanzaban las temporadas de Friends, su problema iba a peor, a pesar de que no consumía drogas durante los rodajes «por respeto a las cinco personas con las que trabajaba».

Pero todo era diferente cuando acababan las grabaciones y salía del set de rodaje: «Un día llegué al set con una gran resaca. Estaba temblando tanto que tenía que pasar de la estantería a la mesa, apoyándome en cada uno de los muebles para no temblar». El estadounidense reconoció que, por culpa de esas adicciones, «estuvo a punto de morir».

Es más, hace cuatro años, el colon de Perry estalló como consecuencia del alto consumo de opioides. Cuando ingresó en el hospital, los médicos comunicaron a sus familiares que tenía un 2% de probabilidades de seguir con vida. Como consecuencia de este hecho, el actor pasó dos semanas en coma, cinco meses en el hospital y estuvo nueve meses con una bolsa de colostomía. Sin duda, Matthew Perry no tuvo una vida fácil por culpa de sus adicciones.