El mundo ha amanecido con la trágica noticia de la muerte de Matthew Perry. El que fuera una de las estrellas de Friends, tras haber dado vida a Chandler Bing, ha fallecido repentinamente. El medio de comunicación TMZ ha sido quien ha dado a conocer la noticia, confirmando que el cuerpo del actor ha sido encontrado en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles.

Como no podía ser de otra manera, y al tratarse de uno de los actores más queridos de las últimas décadas, muchos son los que han querido despedirse de Matthew Perry a través de redes sociales. Un claro ejemplo lo encontramos en Warner Bros TV, productora de Friends.

«Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Matthew Perry. Fue un verdadero regalo para todos nosotros. Nuestro corazón está con su familia, sus seres queridos y todos sus fanáticos», aseguraron en X (Twitter). Lejos de que todo quede ahí, en un comunicado compartido con The Hollywood Reporter, añadieron: «Este es un día desgarrador y enviamos nuestro amor a su familia, a sus seres queridos y a todos sus devotos fans».

We are devastated to learn of Matthew Perry’s passing. He was a true gift to us all. Our heart goes out to his family, loved ones, and all of his fans. pic.twitter.com/sAGMLmu5ki — Warner Bros. TV (@warnerbrostv) October 29, 2023

Sus compañeros de Friends, poco a poco, han empezado a despedirse públicamente de Matthew Perry. Entre ellos, Paget Brewster, actriz que interpretó a Kathy en la Temporada 4, también ha querido pronunciarse tras conocer la muerte de su compañero: «Me entristece mucho saber de Matthew Perry. Fue encantador conmigo en Friends y cada vez que lo vi en las décadas posteriores. Por favor lean su libro. Su legado fue ayudar. Aunque no descansará en paz… Ya está demasiado ocupado haciendo reír a todos allí arriba».

I’m so very sad to hear about @MatthewPerry. He was lovely to me on Friends and every time I saw him in the decades after. Please read his book. It was his legacy to help. He won’t rest in peace though.. He’s already too busy making everyone laugh up there. — paget brewster (@pagetpaget) October 29, 2023

En cuanto a Janice Wheeler, actriz que dio vida a Janice en Friends, también quiso despedirse del actor: «Qué pérdida. El mundo te extrañará, Matthew Perry. La alegría que brindaste a tantas personas en tu corta vida seguirá viva. Me siento muy bendecida por cada momento creativo que compartimos».

No podemos dejar de mencionar a Morgan Fairchild, quien se metió en el papel de la madre de Chandler en Friends. Ella ha utilizado X (Twitter) para despedirse del actor: «Estoy desconsolada por la prematura muerte de mi ‘hijo’, Matthew Perry. La pérdida de un joven actor tan brillante es un shock. Envío amor y condolencias a sus amigos y familiares, especialmente a su padre, John Bennett Perry, con quien trabajé en ‘Flamingo Road’ y ‘Falcon Crest’. #RIPMatthew».

I’m heartbroken about the untimely death of my “son”, Matthew Perry. The loss of such a brilliant young actor is a shock. I’m sending love & condolences to his friends & family, especially his dad, John Bennett Perry, who I worked with on Flamingo Road & Falcon Crest. #RIPMatthew pic.twitter.com/QWMsBVJEAr — Morgan Fairchild (@morgfair) October 29, 2023

Adele, una de las artistas más reconocidas en todo el mundo, no dudó un solo segundo en parar su concierto en Las Vegas para rendir un pequeño homenaje a Matthew Perry. Entre otras cuestiones, la cantante destacó que el actor fue todo un «valiente» por haber llegado a reconocer su sobriedad y sus adicciones.

Adele paused her Vegas show to pay tribute to Matthew Perry on Saturday night. Around Hollywood, Selma Blair, Mira Sorvino and more posted tributes to the “Friends” star on social media. Here’s what they had to say: https://t.co/A8aRhRLKZ0#SNL #Friends #ChandlerBing pic.twitter.com/Zv89QAQAdR — Los Angeles Times (@latimes) October 29, 2023

Selma Blair, a través de su Instagram, ha querido despedirse de aquel que interpretó a Chandler en Friends: «Mi novio mayor. Todos amábamos a Matthew Perry, y yo especialmente. Cada día. Lo amaba incondicionalmente. Y él a mí. Y estoy rota. Con el corazón roto. Dulces sueños, Matty. Dulces sueños».

El actor Sterling Knight también quiso decir adiós, públicamente, a Perry tras conocer la noticia. Recordemos que ambos trabajaron en la película ’17 again’, que vio la luz en 2009: «Tuve mucha suerte de estar en esta foto y más suerte aún de haber sido parte de un elenco tan increíble. Mi primer gran trabajo. Todos fueron muy amables y yo hice el ridículo frente a mi héroe de la comedia, @MatthewPerry. Fue amable, genuino, ofreció consejos e inspiró confianza. Siempre estaré un poco desanimado porque nunca pudimos jugar al tenis, pero el cielo debe haber necesitado algo de sarcasmo, y él era el mejor», escribió.

I was so lucky to be in this photo and more lucky still to have been a part of such an amazing cast. My first big job. Everyone was so kind and I made an utter ass of myself in front of my sitcom hero, @MatthewPerry. He was kind, genuine, offered advice and inspired confidence.… pic.twitter.com/YouwnuZAzD — Sterling Knight (@SterlingKnight) October 29, 2023

No podemos dejar de mencionar a Justin Trudeau, primer ministro de Canadá que compartió colegio con Mattew Perry. A través de una publicación en X (Twitter), quiso despedirse de su gran amigo y compañero: «El fallecimiento de Matthew Perry es impactante y triste. Nunca olvidaré los juegos escolares a los que solíamos jugar y sé que la gente de todo el mundo nunca olvidará la alegría que él les brindó. Gracias por todas las risas, Matthew. Fuiste amado y te extrañaremos». Sin duda, sus compañeros y amigos están absolutamente consternados con la noticia de su trágico fallecimiento.