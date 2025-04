Abandono en ‘Supervivientes 2025’ tras el duro enfrentamiento de Laura Cuevas con su marido

Laura Cuevas llegó a Supervivientes 2025 gracias a su vínculo con Isabel Pantoja y toda su familia, pero desde que llegó a Honduras, el interés se está centrado en su matrimonio. Después de que Carlos, su todavía marido, haya contado en los platós de Fiesta y De viernes varias infidelidades que ha sufrido, el programa ha decidido que se vean las caras. Lejos de un bonito reencuentro, ambos protagonizaron una pelea llena de reproches en la que parecía que se terminaría su relación. Antes de su vuelta a España, la dirección ha querido darles una nueva oportunidad en el Puente de la concordia, lugar en el que esperaban poder acercar posturas, aunque no ha sido así.

«No voy a abandonar, pero no me encuentro con ánimos después de toda la información recibida», de esta manera pedía Laura a la audiencia que la echasen vía votos. Aunque no lo quiso decir, esa es la única manera de poder abandonar el concurso sin tener que pagar una penalización, aunque también está la opción de que el equipo médico lo aconseje, como ha ocurrido con Beatriz Rico y Almácor. Ya en el puente, allí han ido pisando las diferentes tablas, que tenían escritos algunos de los sentimientos y problemas que les están afectando.

El primero de los reproches de Carlos era el uso del teléfono hasta altas horas de la madrugada que hacía, algo que hace sospechar que pueda estar hablando con otros hombres. «Estoy siempre con el teléfono porque es el único entretenimiento que tengo. A partir de ahora voy a salir de compras con Joshua y con Pelayo…», le ha respondido ella.

Esa frase, que podría haber sido un comentario divertido, para su marido ha sido casi una confirmación de que su intención es la de separarse una vez vuelva a España. De ahí ha decidido dejar a su mujer con la palabra en la boca y saltar del puente hacia el agua sin avisar, pero en su fuga ha caído al agua con el micrófono y todos los cables que con él lleva. Se trata de un equipo técnico bastante caro, por lo que es posible que este momento haya salido mucho más caro de lo esperado al programa.

Carlos Sobera ha tenido que pedirle a Laura Cuevas que no hiciese lo mismo que Carlos, para evitar así más problemas, ya que no se trata sólo de un tema monetario, hay que recordar que están en mitad de una isla, por lo que los materiales no están al alcance de la mano.

Carlos, antes de terminar su participación, ya había dejado claro que no tiene muy claro lo que pueda pasar con su relación. «Tenemos menos futuro que un palomo con vértigo», ha dicho casi dándolo por finiquitado.

Laura Cuevas ha decidido que ya no quiere seguir en Honduras, seguramente para intentar recomponer su familia o tomar una decisión sobre su marido, por eso ha vuelto a pedir a la audiencia que la eliminen. «Yo me quiero ir de aquí», repetía una y otra vez, aunque eso está en manos de los espectadores y no de ella.