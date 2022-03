5 Seconds of Summer ha lanzado un nuevo sencillo, ‘Complete Mess’. La canción salió el 2 de marzo junto a su videoclip. El grupo está de vuelta con nueva música y esto podría ser un previo ante un álbum de estudio.

Este sencillo sirve como primera muestra y toma de contacto para el quinto álbum de estudio de la banda de pop-rock. El cuarteto ha señalado que ‘Complete Mess’ ha sido el primer tema escrito y producidos en totalidad por ellos. El título del single hace referencia a una de las camisetas que Luke Hemmings solía usar.

COMPLETE MESS is out now. It has more hooks than I’ve had got dinners this week. Had such an amazing time creating it with the guys. Hope you love it! https://t.co/k8xjId6qLL

— Calum Hood (@Calum5SOS) March 2, 2022