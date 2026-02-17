El restaurante que abre en los muros de una iglesia del siglo XV en pleno Valladolid: un nuevo templo de la cocina

Un nuevo templo de la cocina puede convertirse en un restaurante que abre los muros de una iglesia del siglo XV en pleno Valladolid, un nuevo tiempo de la cocina española que no podemos dejar escapar. Nuestro país, tiene una gran variedad de restaurantes y de bares que son una auténtica joya. No importa dónde esté o si es más o menos conocido, con la materia prima que tenemos en nuestro país, es casi siempre garantía de éxito.

Estamos ante una gastronomía que es una de las más deseadas del mundo y no es casualidad. Disponemos de una gran variedad de detalles que llegan a nuestras manos y que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con algunas novedades importantes que acabarán siendo esenciales en estos días que tenemos por delante, podemos empezar a tener en mente determinados cambios que llegan sin avisar y pueden ser claves para estas próximas jornadas que tenemos por delante. Salir de casa en busca de pequeños templos gastronómicos es un buen plan para aquellos cocinillas que deben empezar a hacernos salir de casa de forma sorprendente.

Un nuevo templo de la cocina abre sus puertas

Tenemos la suerte de vivir en un país donde hay una gran variedad de cocina que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves. Es hora de conocer un poco mejor lo que nos espera de la mano de este importante templo gastronómico.

Cada rincón de España dispone de una cocina que ya es toda una excepción. Con la mejor materia prima a nuestra disposición, podemos crear auténticas obras maestras en un abrir y cerrar de ojos. Será el motivo de empezar a prepararnos para lo peor en estas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Con una buena base del éxito está garantizado, en especial, si descubrimos que estamos ante un restaurante de esos que impresionan a simple vista. Un buen aliado de la estética, la historia, pero también la materia prima que no debemos tener en consideración.

Es hora de apostar claramente por algunos detalles que, sin duda alguna, puede convertirse en este cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, puede acabar siendo clave. Estaremos pendientes de este tipo de descubrimientos que pueden darnos más de una alegría.

Este es el restaurante de Valladolid situado en una iglesia del siglo XV

Valladolid fusiona su historia y gastronomía en un local que abre sus puertas en breve. Un gran aliado de los amantes de los platos de toda la vida en un ambiente que nos ayudará a conocer en primera persona este tipo de alimentos que pueden acabar siendo esenciales.

Tal y como se presenta este local en su página web es toda una declaración de intenciones: «HacheQú acaba siendo algo más que cocina internacional. En resumidas cuentas se trata de disfrutar de una gastronomía sin limites en la que encontrarte con una pasión absoluta por el oficio y la calidad del producto. Tras el timón de HacheQú se encuentra Rodrigo Herrero, una de esas personas que descubren enseguida cuál va a ser su camino. Entiende demasiado pronto que lo que le gusta es estar entre fogones y con 16 años comienza un periplo que le hace recorrer toda España aprendiendo a descubrirse a sí mismo a través de la cocina».

Siguiendo con la misma explicación: «Con una buena base, escala estrellas Michelin participando en los equipos de cocina de Martín Berasategui en San Sebastián y de Diego Guerrero en Madrid, además de tomar las riendas de la cocina de hoteles de gran categoría. Y con muchas ganas, decide continuar su camino en Múnich, ciudad alemana que marcaría un antes y un después en su carrera al encontrar un nuevo sentido a su trayectoria».

Podemos provar una cocina extraordinaria a un precio increíble, desde poco más de 30 euros el menú, descubrimos este templo gastronómico. En HacheQú disponemos de menús degustación y menús de grupos para todo tipo de celebraciones o reuniones. Ofrecemos menús adaptados a intolerancias o diferentes necesidades; no dude en consultarnos.

Menús para cenas de empresa, graduaciones, comuniones y menús completamente personalizados.

Menús Degustación

Servicio hasta las 15:00 y 22:00 h (22:30 h fines de semana).

Para grupos a partir de 6 comensales es necesaria reserva previa.

Menús de Grupos

Consideramos grupo a partir de 10 comensales.

Es imprescindible realizar reserva previa.

Se debe contactar directamente con el restaurante para cerrar todos los detalles.

No dejes escapar la oportunidad de ir a este lugar, es uno de los que te conquistará al primer bocado, un gran aliado de la cocina más auténtica, que se sirve en un lugar único.