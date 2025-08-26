El restaurante de carretera favorito de los peregrinos en Asturias: arrasa con bocadillos a 1,80€

En Asturias hay locales que destacan por tener un cachopo gigante, pero un restaurante de carretera ha conseguido convertirse en una parada obligatoria para los peregrinos que hacen el Camino de Santiago por otro motivo.

Hablamos del restaurante de carretera Casa El Cándano. En este bar-tienda de La Espina no vas a encontrarte un desayuno común, sino un auténtico banquete con precios ridículos.

Y es que tienen pinchos espectaculares por sólo 1,80 euros, que parecen bocadillos descomunales y que no te dejarán con hambre. Por ello todos los peregrinos, vecinos y viajeros coinciden en los mismo: jamás te vas con el estómago vacío.

Por qué ‘Casa El Cándano’ es un restaurante de carretera tan especial

El restaurante de carretera Casa El Cándano ya tiene más de medio siglo de historia y jamás ha necesitado tener una gran autopista cerca ni grandes carteles para atraer clientela.

Su fama se fama en el boca en boca y es de sobra conocido por los peregrinos que pasan por Asturias para hacer el Camino de Santiago. Por ello, todos los veranos cientos de personas se arremolinan en la puerta del bar-tienda.

La clave está en sus pinchos, ya que no sólo son muy baratos, sino que los preparan con mimo y productos locales, para que te quedes satisfecho con la comida.

Por ejemplo, Pilar Riesgo, la cocinera del local, se levanta cada mañana a las 4:15 de la madrugada para preparar más de 300 pinchos. Los fines de semana la cifra sube hasta los 500.

Los pinchos más famosos de Asturias están en este restaurante de carretera

No necesitas mirar la carta con antelación, ya que seguro que encuentras un pincho que se ajuste a tus gustos. Tortillas, lacón asado, chosco cocido, embutidos caseros, pollo, etc.

En Casa El Cándano disponen de una variedad casi infinita, pero hay uno que destaca por encima del resto: el lacón asado, que enamora desde el primer hasta el último bocado.

Otro de sus puntos fuertes es la barra, ya que casi siempre está llena de pinchos calientes. Por si fuera poco, los días de calor tienen habilitada una terraza donde disfrutar de la naturaleza y de un entorno rural envidiable.

Si este restaurante de carretera consigue enamorarte vas a poder llevártelo a casa, ya que tiene una tienda de alimentación con productos de la zona: desde fruta hasta el típico chosco. Nuestra recomendación es que te lleves una empanada para el camino y algunas conservas.

Todos los peregrinos recomiendan este bar asturiano

Antes de emprender una aventura tan bonita, es importante revisar los mejores consejos para hacer el Camino de Santiago. Quienes pasan por Asturias coinciden en uno: hay que descansar en el restaurante de carretera Casa El Cándano.

«Pasamos de casualidad y descubrimos sus mega pinchos. Son espectaculares, abundantes y muy sabrosos. También tiene una tienda, lo que nos vino muy bien», resumía una clienta.

Otro comensal confesaba haberse convertido en un asiduo: «Ya se ha convertido en una parada habitual en La Espina. Tiene una colección de pinchos que en tamaño y calidad superan de largo lo que uno suele encontrarse por ahí».