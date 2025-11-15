No nos extraña que hagan cola aquí: el bar de pueblo con el mejor almuerzo de Valencia

La cultura del almuerzo es una religión en Valencia, por lo que muchos bares pelean por servir el mejor bocadillo de la capital del Turia. Sin embargo, ese honor podría tener un nuevo dueño, y se trata de un bar de Silla.

El bar se llama Foc i Brasa, y todos los que van a Silla lo conocen por el inconfundible sabor a carne y por tener un local gigante. Está en la Avenida del País Valencià, en el número 118, por lo que es perfecto para que vayan camioneros y trabajadores del polígono cercano.

Después de más de 30 años abierto, se ha hecho todavía más popular gracias a las palabras de una de las cuentas gastronómicas más conocidas en Valencia: Gastrovaig en TikTok.

El bar de un pueblo de Valencia, que todos recomiendan para almorzar

En Foc i Brasa el almuerzo es la comida central, por lo que desde primera hora de la mañana ya tienen las vitrinas repletas de carnes a la brasa y tortillas. Además, usan un pan de pueblo con una calidad increíble.

Todo eso es el caldo de cultivo para que desde las nueve de la mañana empiecen a acudir trabajadores del polígono y jubilados. No es para menos, las carnes a la brasa son la esencia del bar.

De hecho, la cuenta culinaria Gastrovaig lo ha señalado como un ejemplar perfecto de la cultura del almuerzo: «En Valencia se almuerza así. Bar típico de pueblo a las nueve de la mañana y carne a la brasa. Hay muchísima variedad y puedes elegir lo que quieras, pero la especialidad son las carnes a la brasa».

No es sólo cuestión de cantidad, sino de calidad. «Obviamente todo preparado en horno de leña, y utilizan pan del pueblo recién hecho», ha explicado. El resultado son unos bocadillos que te dejarán con el estómago lleno.

El bar de Silla que debes probar si amas el almuerzo valenciano

El ambiente de Foc i Brasa es el de un bar valenciano de los de toda la vida. Aquí no hay tostadas con aguacate ni cafés con espuma dibujada. Lo que hay son longanizas, panceta, tortillas, pimientos, embutidos y alioli casero.

«No esperes a gente haciendo fotos, sino camioneros haciendo cola. Lo primero que te encuentras es una barra repleta de embutidos a la brasa, longanizas, panceta, tortillas, pimientos y un poco de todo lo que te imagines», ha avisado la creadora de contenido.

Algunos defienden que lo mejor del bar es la tortilla de patata y su alioli casero, pero los más fieles siempre aconsejan que pruebes bocadillos que tengan dentro alguna parte del cerdo. Especialmente las longanizas.

Además, el bar es mucho más grande de lo que parece a primera vista. Conforme uno avanza, descubre un segundo comedor y una terraza enorme, ideales para disfrutar del almuerzo sin prisas.

El almuerzo que ha conquistado a todos los trabajadores valencianos

No son bocadillos XXL, pero en Gastrovaig señalan que la cantidad es más que corrrecta: «Es imposible quedarte con hambre, por supuesto te ponen cacaos y olivas. Los menús no tienen nombres raros, sino mucha cerveza fría».

Y es que, como manda la tradición, el almuerzo valenciano es más que un bocadillo. También incluye vino o cerveza fría, el famoso gasto con sus cacaos y olivas, y el café.

Además, no tienes excusa para dejar de visitarlo. Abre de lunes a viernes desde las 7:30 a las 18:00 horas y los sábados desde las 8:00 a las 23:30 horas. El único día que cierra es el domingo.