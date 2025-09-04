Richard Gere está plenamente integrado en España, ha confesado a los suyos que no puede vivir en este plato típico español. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca, con algunas novedades que serán esenciales. Un nuevo giro radical que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante y que puede ser esencial.

Sin duda alguna, la comida es uno de los elementos más destacados de nuestro país. Muchas personas llegan a España, además de por el paisaje, en busca de una serie de platos que puede acabar marcando una diferencia significativa. En estos días que hasta la fecha nunca hubiéremos tenido en consideración, habrá llegado el momento de apostar claramente por unas recetas y gastronomía que han enamorado a una estrella de Hollywood. Richard Gere pese a sus limitaciones impulsadas por una religión en la que se prohíben determinados alimentos, no duda en declararse fan incondicional de un plato típico español que puede cambiarlo todo.

Ni las croquetas ni la paella

La paella puede acabar siendo uno de los platos estrella de nuestra gastronomía, pero cuidado porque acabaremos obteniendo un extra de buenas sensaciones en estos días en los que todo puede ser posible. Con la mirada puesta en ese arroz que puede ser realmente espectacular en muchos sentidos.

Muchos son los turistas que pueden acabar descubriendo una mezcla de sabores que pueden acabar enamorándose por completo. Son tiempos de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que serán los que han seducido a un Richard Gere que quizás no puede disfrutar del todo de la paella como tal.

De la misma forma que tampoco puede ser fan incondicional de las croquetas, ya que también llevan en su composición ingredientes que este hombre no come. No debemos olvidar que Richard Gere es vegetariano por religión. Es un budista que no come animales muertos.

Eso quiere decir que quizás no probará nada que tenga jamón, uno de nuestros alimentos estrella, tampoco la paella con el pescado, marisco o carne, pero cuidado, porque puede descubrir lo mejor de un tipo de receta que puede ser espectacular en todos los sentidos. El plato español de este artista de Hollywood es uno de los que todos hemos comido y disfrutado en estos días.

Richard Gere confiesa que no puede vivir sin este plato español

La tortilla de patatas es el plato español favorito de un Richard Gere qye sin duda alguna, nos trasladará a lo mejor de una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no hubiéremos imaginado. Podemos preparar una buena tortilla de una manera que quizás hasta ahora no hubiéremos tenido en consideración. Esta receta es un buen básico que podemos preparar y disfrutar como este actor al que su esposa española le ha transmitido su pasión por esta comida sencilla y deliciosa.

Ingredientes:

4 patatas medianas

1 cebolla grande

6 huevos

150 gramos de queso de cabra

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

Modo de preparación:

Comienza pelando y cortando las patatas en rodajas finas. Puedes hacerlo a mano o utilizando una mandolina para asegurarte de que todas las rodajas tengan el mismo grosor. después, pela y corta la cebolla en trozos pequeños. En una sartén grande, añade suficiente aceite de oliva para cubrir las patatas y la cebolla. Calienta el aceite a fuego medio y añade las patatas y la cebolla. Cocina a fuego lento hasta que las patatas estén tiernas, removiendo de vez en cuando para evitar que se peguen. Este paso puede llevar unos 20 minutos. Mientras las patatas se cocinan, bate los huevos en un bol grande. Añade sal y pimienta al gusto y mezcla bien. Reserva. Una vez que las patatas estén tiernas, retíralas del fuego y escúrrelas para eliminar el exceso de aceite. Añádelas al bol con los huevos batidos y mezcla bien para que todas las patatas estén cubiertas con huevo. En la misma sartén donde cocinaste las patatas, añade un poco más de aceite si es necesario y caliéntalo a fuego medio. Vierte la mezcla de patatas y huevos en la sartén y extiéndela de manera uniforme. Cocina a fuego lento durante unos minutos, hasta que la tortilla esté cuajada por un lado. Llega el momento de añadir el queso de cabra. Desmenuza el queso y esparce los trozos por encima de la tortilla. Con la ayuda de una espátula, voltea la tortilla para que se cocine por el otro lado. Si no te sientes seguro, puedes utilizar un plato para dar la vuelta a la tortilla.

Cocina la tortilla por el otro lado durante unos minutos, hasta que esté completamente cuajada y el queso de cabra se haya derretido ligeramente. Retira del fuego y deja reposar unos minutos antes de servir.