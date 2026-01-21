El Museo de Estrella Galicia logra su récord al superar las 58.000 visitas en 2025

El Museo de Estrella Galicia cerró 2025 con su mejor dato histórico de afluencia, al superar las 58.000 visitas desde su apertura en 2019. Esta cifra consolida a MEGA como uno de los espacios culturales más visitados de A Coruña y confirma la relevancia de su propuesta divulgativa y experiencial en torno al universo cervecero.

El balance anual deja, además, un hito destacado en el mes de agosto, cuando el museo registró su máxima afluencia mensual, con cerca de 10.000 visitantes. Este pico de visitas refuerza el papel de MEGA como atractivo cultural y turístico durante la temporada alta y su capacidad para atraer a públicos diversos.

En esta línea, la evolución del perfil de visitantes refleja igualmente una creciente proyección internacional. A lo largo de 2025, el Museo de Estrella Galicia recibió asistentes procedentes, principalmente, de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Portugal, lo que evidencia el interés creciente que despierta el museo entre el turismo extranjero que visita Galicia.

Entre las experiencias más demandadas durante el pasado año destacan las visitas con tiraje y maridaje, que combinan el recorrido divulgativo con propuestas gastronómicas, y que se han consolidado como una de las opciones preferidas por el público. Además de su actividad regular, en 2025 el museo acogió un total de 15 eventos especiales, todos ellos con aforo completo, que combinaron cultura, gastronomía y ocio. Estas citas han impulsado la fidelización del público y la diversificación de la programación con #PlanazosMEGA’ como: Clarence Bekker Band en Concierto, San Patricio, el Orgullo Friki, el Aniversario de MEGA, las visitas teatralizadas por el Día de la Cerveza, la Cena Historia de La Coruña, el Oktoberfest, o el nuevo Brunch navideño para despedir el año, entre otros.

Con este balance, el Museo de Estrella Galicia inicia 2026 con una nueva temporada de actividades, manteniendo su apuesta por una programación variada y dirigida a distintos públicos. El primer gran hito del año será el Carnaval MEGA, que se celebrará el 13 de febrero e incluirá una cena maridaje y un concurso de disfraces, dando así el pistoletazo de salida a un nuevo año de propuestas culturales y experienciales en el museo.

Terra Food se encargará de preparar el menú de la noche, que pondrá a prueba los sentidos de los comensales con la degustación de cinco platos que maridarán con una selección sorpresa de cervezas de la casa. Las entradas para este Carnaval MEGA están ya disponibles en la página web de MEGA: www.mundoestrellagalicia.es.