Jueves y viernes rojo

Como cada año, llega la semana donde el consumismo se convierte en protagonista. Casi un ritual para aquellos que deciden adelantar sus compras navideñas para beneficiarse de los descuentos que prometen las marcas.

Esta tradición, que comenzó en 1950, empezó siendo casi un evento aislado por el colapso de Filadelfia a raíz de un partido entre el ejército y la Marina el día después de Acción de Gracias y los policías denominaron Black Friday ya que tuvieron que trabajar durante horas sin dar abasto ante tal colapso.

Los comerciantes se vieron beneficiados por esto que comenzó a repetirse año tras año. No es hasta 1975 que The New York Times populariza de nuevo este término y comienza a usarse en Estados Unidos por diferentes marcas muy conocidas y negocios minoritarios, quienes recuperan de nuevo esa tradición.

En España, el boom llegó en 2012 de la mano de la publicidad y rápidamente se implantó en la sociedad, llegando a superar cada año más de dos millones de personas comprando en ese día y gastando una media de trescientos euros en un solo día. Momento, en el que las marcas sacan su mejor arma de publicidad, y muchas veces engañosa.

Pero este día no deja de ser un día más en el que las empresas aumentan sus números mientras que algunas carteras quedan casi en negativo. Un día, sin duda, donde se crea todo un ritual alrededor del consumismo y la moda rápida.

Aunque todo no va a ser negativo, también da comienzo a la tradición de hacer las primeras compras navideñas y el juntarse con los tuyos. Es por eso que en La Chalana nos proponen un Menú Chigre perfecto para todos y que te aseguramos que no te dejará en número rojos después de tus compras. Y, además, durante el jueves 28 y viernes 29 de noviembre, pidiendo este menú, La Chalana os invita a un centollo.

El jueves 28 de noviembre, el Menú Chigre incluye por solo 19€ dos personas, callos asturianos con tortilla, zamburiñas a la plancha con su bilbaína, langostinos gordos hervidos con picantona, queso azul hojas Campillo con dulce de manzana y una botella de sidra Brut Pecado del Paraíso.

Si vas el viernes 29 de noviembre, el Menú Chigre se compone de almejas con tortilla guisada en salsa verde, gyozas de gambas con salsa de soja, langostinos gordos hervidos con picantona, pastel de centollo con crema de puerros y botella de sidra Brut Pecado del Paraíso.

No dejes pasar esta oportunidad para juntarte con los tuyos después de una larga jornada de compras y reserva en La Chalana en uno de sus restaurantes de Avilés, Granda (Siero) o Madrid.