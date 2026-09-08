Jordi Cruz, chef: «Para que el pollo al horno quede jugoso y crujiente hay que usar 5 gr de sal, 50 ml de aceite, 150 ml de agua»

El cocinero catalán ha dado las claves para conseguir que el pollo al horno quede jugoso y con la piel crujiente. El presentador del programa de Masterchef añade la relevancia del tamaño de la pieza, el reposo fuera del frigorífico y el adecuado uso de la sal, agua y aceite para que el resultado sea sabroso y para el gusto de todos los comensales.

Los consejos de Jordi Cruz para el pollo al horno

El chef afirma que, para que el pollo al horno quede jugoso y crujiente, hay que usar cinco gramos de sal, 150 mililitros de agua y 50 mililitros de aceite. Además, aconsejó sacar de la nevera el pollo entre tres y cuatro horas antes de su preparación en orden de que la cocción sea homogénea y las especias se mezclen mejor.

Para el adobo, Cruz sugirió un pollo entre 1,2 y 1,4 kilogramos, con una mezcla con cinco gramos de sal, 50 ml de aceite, dos hojas de laurel, pimienta negra, limón, tomillo, hierbas provenzales, romero, albahaca y un chorrito de vino seco (más citronela a gusto del consumidor).

Recomendaciones para la preparación del pollo

Antes de hornear el pollo, el cocinero aconsejó limpiar la piel y usar un soplete para eliminar las posibles plumillas restantes. Acto seguido, salar correctamente tanto por dentro como por fuera, perfumar con las hierbas y finalizar frotando con el aceite para que se peguen. Señaló que todo relleno que se ponga debe estar cocido y que conviene esconder las alas y atar las patas.

En cuanto a la cocción se refiere, cifró en 180 ºC la temperatura ideal con calor por arriba y por debajo. En caso de que el horno cuente con ventilador, instó a usarlo y poner el recipiente en el centro. Para un pollo del peso indicado anteriormente, estimó entre una hora y media y dos horas el tiempo de horno y recomendó precalentarlo 15 minutos y poner la bandeja inclinada para que se rocíe con sus propios jugos.

Dejarlo reposar es esencial

El resultado final, según el chef, viene determinado por las dimensiones del ejemplar: piezas más grandes necesitan más tiempo en el horno y tienden a secarse. Sugirió comprar aves de calidad con pesos entre 1,2 y 1,4 kilogramos para obtener una compensación idónea entre tiempo en el horno y jugosidad.

Como añadidura, expuso su propia versión basada en 100 gramos de papa, cinco gramos de sal y 10 gramos de almidón sumados a 150 ml de agua y 50 ml de aceite hasta que se forme una mezcla que se deja reposar para que los copos lo absorban y se espesen.