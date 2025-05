Ni aceite ni limón: el sencillo truco que recomienda Jordi Cruz para que el pollo asado quede perfecto

¿Quién no desearía que su pollo asado quede perfecto? Y es que la facilidad con la que se puede adaptar a diferentes gustos tienta a todas las cocinas del mundo por igual. Y lamentablemente, no siempre se logra un resultado homogéneo: la carne puede resecarse, o la piel no alcanzar el punto crujiente.

Es aquí donde aparece Jordi Cruz, conocido por su participación en MasterChef. El famoso chef propone una solución que no precisa de productos costosos ni técnicas de alta cocina. Tan solo modificó algunos pasos del proceso tradicional. Uno de ellos, poco habitual en la cocina diaria, puede marcar una gran diferencia en el resultado final.

¿Cuál es el truco que recomienda Jordi Cruz para que el pollo asado quede perfecto?

Uno de los primeros aspectos que destaca el chef es el peso del pollo. Según su experiencia, el tamaño óptimo para que el pollo asado quede perfecto está entre 1,2 y 1,4 kilos. Esta proporción permite una cocción equilibrada. Pollos de mayor tamaño tienden a perder jugosidad en las partes más expuestas al calor del horno, mientras que los más pequeños corren el riesgo de secarse.

A su vez, Jordi Cruz recomienda que el ave sea de buena calidad. Aunque no especifica marcas ni denominaciones, sugiere optar por un pollo de corral, ya que esto repercute directamente en el sabor y en la textura final.

Otro truco fundamental de esta receta es el atemperado previo. Consiste en sacar el pollo del frigorífico entre tres y cuatro horas antes de llevarlo al horno.

Según el cocinero, este paso ayuda a que la carne no se tense al exponerse al calor de forma brusca. Además, facilita que los condimentos penetren con mayor eficacia.

Durante ese tiempo, también se puede aprovechar para adobarlo. La carne a temperatura ambiente absorbe mejor los sabores y se cocina de manera más uniforme.

Cómo hacer el pollo asado perfecto, paso a paso

Una vez limpio y sin restos de plumas, el pollo se debe colocar en la bandeja que se utilizará para el horneado. A partir de allí se sigue el siguiente proceso:

Salpimentar con generosidad por dentro y por fuera. Preparar una mezcla con las siguientes especias:

1 cucharada de pimienta negra molida.

1 cucharada de romero seco.

1 cucharada de tomillo seco.

1 cucharada de albahaca (puede ser seca o liofilizada).

1 cucharada de hierbas provenzales

Estas hierbas pueden triturarse con un molinillo o usarse directamente. Se recomienda añadir también romero y tomillo frescos. Una vez condimentado con estas especias, sigue lo siguiente:

Masajear el pollo con un chorro de aceite de oliva virgen extra y añadir la mezcla de especias. Exprimir medio limón sobre el ave y colocar la otra mitad en el interior junto con algunas hierbas y dos hojas de laurel. Antes de hornear, conviene atar el pollo con hilo de cocina y dejarlo reposar entre tres y cuatro horas cubierto con papel film.

Opcionalmente, se puede introducir un kumquat o una rama de citronela en la cavidad del pollo, aunque no son imprescindibles.

Así se hace el horneado con inclinación del pollo asado: ¿Cómo debe cambiarse de posición?

Una vez finalizado el reposo, el horno debe estar precalentado a 180 °C con calor arriba y abajo (y ventilador si se dispone). Jordi Cruz recomienda colocar el pollo con la pechuga hacia abajo durante los primeros 60 minutos. Esto evita que esa parte reciba exceso de calor y quede seca.

Un truco adicional consiste en inclinar ligeramente la bandeja del horno. Así, los jugos quedan a un lado y no reblandecen la piel, permitiendo que esta quede más crujiente.

A mitad de cocción, se recomienda regar el pollo una sola vez con los jugos que haya soltado. Al completarse la primera hora, se gira el pollo y se deja entre 15 y 30 minutos más, hasta que adquiera un aspecto dorado.

Acompañamientos y recomendaciones para el pollo

El pollo asado admite múltiples guarniciones. Algunas sugerencias que armonizan bien con esta preparación son:

Patatas al horno.

Arroz blanco.

Ensalada verde o tipo panzanella.

Verduras asadas o estofadas.

Repollo especiado o calabaza con gremolata de pistacho.

A modo de conclusión, conviene tener en cuenta otros consejos para garantizar un asado más preciso: