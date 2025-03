Se gasta 400 € en el restaurante de Berasategui con tres estrellas Michelín y sentencia: «Es como ir a…»

El restaurante de Martín Berasategui con tres estrellas Michelin ha sido el lugar elegido por un influencer gastronómico para dictar sentencia. Sin duda alguna, deberemos empezar a pensar en esa escapada a un lugar que puede resultar espectacular. Buscar un punto de partida que nos descubra una zona especial en la que ver un restaurante de los que impresionan. Podremos conseguir un buen básico de la mano de una serie de detalles que pueden ser claves.

Afrontamos una serie de cambios que pueden llegar a ser los que marcarán una diferencia importante en este cambio que queremos poner en práctica y que, sin duda alguna, pueden darnos más de una sorpresa. Tenemos la suerte de vivir en un lugar en el que la gastronomía forma parte de una tradición importante. Uno de los mejores cocineros de nuestro país tiene un menú, no apto para todos los bolsillos o días, pero sí, dispuesto a convertirse en nuestro mejor aliado de una combinación de sabores espectaculares. Antes de poner rumbo a este templo gastronómico podemos conocer qué nos dice este experto que quizás desconocíamos hasta ahora.

Después de pagar 400 euros en este restaurante

Un menú de un restaurante con estrella Michelin puede convertirse en un pequeño placer para el que debemos estar preparados. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que nos apetezca algo más, un buen menú que haga realidad nuestros sueños de degustar esta delicia en estado puro.

Un chef como Martín Berasategui tiene un restaurante de esos que hay que visitar, al menos una vez en la vida. Tal y como se presenta en su web: «Martín Berasategui nace en 1960 en San Sebastián. Su formación como cocinero y gran parte de su vida se relacionan con el Bodegón Alejandro, popular casa de comidas regentada por sus padres y su tía, situada en la parte vieja de San Sebastián, en el que obtuvo su primera Estrella Michelin. Entre los 15 y los 27 años Martín visita Francia en sus días libres para formarse y adquirir conocimientos. En Bayona aprende con Jean Paul Heinard y en Anglet con André Mandion. En la charcutería ahonda de la mano de François Brouchican en la Villa de Ustariz y en la cocina con Bernard Lacarrau en el pueblo de Labatut. Pero, sobre todo, sería con Didier Oudill, profesional portentoso, primer jefe de cocina en el glamoroso balneario Les Prés D’Eugénie junto a Michel Guerard con quien toma contacto con la alta cocina. Y luego después con Alain Ducasse, en el restaurante Louis XV de Mónaco. El prestigio de Martín Berasategui, el cocinero español con más Estrellas Michelin en territorio nacional y tercero a nivel mundial, despega de manera vertiginosa el 1 de mayo de 1993 al inaugurar junto a su mujer, Oneka Arregui, el Restaurante Martín Berasategui en Lasarte-Oria, a 7 Km de San Sebastián. A los 6 meses de la inauguración consigue la primera Estrella Michelin; tres años después recibe la segunda y en la guía de 2002 le otorgan la máxima calificación de la emblemática guía, tres».

Esto es lo que dice del menú del restaurante con tres Estrella Michelin de Martín Berasategui

Llega este influencer a un lugar en el que deberemos empezar a tener en cuenta. Es el momento de apostar claramente por algunos elementos que hasta la fecha no hubiéramos ni tenido en cuenta. Cada ingrediente de este menú está especialmente elegido por este experto en cocina que podemos empezar a ver una serie de detalles que serán fundamentales. Sin duda alguna, deberemos empezar a tener en cuenta algunos cambios que serán los que nos acompañarán en estos días.

Este influencer ha despertado todo el interés en un menú de esos que destacan solos, aunque no duda en transmitir qué se siente al probar unos platos que parecen sacados de un museo gastronómico. La estética es un factor que deberemos tener en cuenta en este proceso para el que quizás no estamos del todo preparados.

Tal y como acaba diciendo este influencer ante una Coca Cola de 8 euros: «Estos lugares no son para todos y no es un tema económico. Ir a un restaurante así es como ir a un museo donde te puedes comer todo, pero es ir a apreciar el arte de la alta cocina». Es decir, aquel que no entienda de comida o al que no le guste probar todo, no podrá descubrir la esencia de estos platos.

Tenemos por delante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán un antes y un después. Con ciertas novedades en estos platos que son capaces de inspirar a más de uno, la mezcla de sabores, combinados con la estética no son aptos para todo el mundo.