Come en el restaurante de Martín Berasategui y lo que dice tras gastarse 395 euros deja a todos sin palabras

Lo que dice tras gastarse 395 euros por comer en el restaurante de Martín Berasategui ha dejado a las redes sociales en shock. La moda de los influencers de la restauración se ha convertido en algo para lo que quizás no estamos del todo preparados. Son personas que simplemente van a los restaurantes y comen, sin ninguna preparación previa, sólo un paladar y unos gustos que les da derecho a opinar sobre todo lo que pueden degustar en ese local.

El menú degustación de uno de los mejores cocineros de nuestro país, es la excusa que esperábamos para lanzarnos a por un tipo de platos que son pura magia. Es imposible no dejarse seducir por unas recetas que han sido elaboradas por un profesional de la comida que sabe muy bien cómo tratar cada alimento, de una forma o de otra. No duda de lo que tenemos por delante y de la manera en la que puede ofrecerlo para hacer disfrutar a cualquier comensal. Ese dinero que se paga por descubrir esa magia es algo que debemos tener en cuenta, sobre todo, si no estamos acostumbrados a invertir tanto a cambio de una comida,

Come en el restaurante de Martín Berasategui

Un maestro de la restauración de nuestro país es Martín Berasategui. Un restaurante que ha recibido varias estrellas Michelin por una cocina que es realmente extraordinaria, nos está esperando más cerca de lo que nos imaginaríamos. Merece la pena degustar unos platos cargados de buenas sensaciones de la mano de un experto como este.

No será necesario que nos movamos de España, tenemos la suerte de tener en nuestras fronteras, los mejores cocineros del mundo, capaces de darnos todo lo que necesitamos y más. Una combinación de sabores y de texturas nos estarán esperando, pagando el precio oportuno por el menú degustación de este local.

La propia historia del restaurante está relacionada con la de un cocinero sin igual. Tal y como nos dicen en la página web del local: «Martín Berasategui nace en 1960 en San Sebastián. Su formación como cocinero y gran parte de su vida se relacionan con el Bodegón Alejandro, popular casa de comidas regentada por sus padres y su tía, situada en la parte vieja de San Sebastián, en el que obtuvo su primera Estrella Michelin. Entre los 15 y los 27 años Martín visita Francia en sus días libres para formarse y adquirir conocimientos. En Bayona aprende con Jean Paul Heinard y en Anglet con André Mandion. En la charcutería ahonda de la mano de François Brouchican en la Villa de Ustariz y en la cocina con Bernard Lacarrau en el pueblo de Labatut. Pero, sobre todo, sería con Didier Oudill, profesional portentoso, primer jefe de cocina en el glamoroso balneario Les Prés D’Eugénie junto a Michel Guerard con quien toma contacto con la alta cocina. Y luego después con Alain Ducasse, en el restaurante Louis XV de Mónaco. El prestigio de Martín Berasategui, el cocinero español con más Estrellas Michelin en territorio nacional y tercero a nivel mundial, despega de manera vertiginosa el 1 de mayo de 1993 al inaugurar junto a su mujer, Oneka Arregui, el Restaurante Martín Berasategui en Lasarte-Oria, a 7 Km de San Sebastián. A los 6 meses de la inauguración consigue la primera Estrella Michelin; tres años después recibe la segunda y en la guía de 2002 le otorgan la máxima calificación de la emblemática guía, tres».

Paga 395 euros por comer en este restaurante

Un placer en todos los sentidos es lo que podemos sentir al comer en un restaurante de nivel como este. Un precio que nos asegura no sólo comer un menú completo, sino vivir una experiencia gastrónomica sin precedentes, un precio que este influencer ha querido resaltar.

Este conocido influencer explica que: «Estos lugares no son para todos y no es un tema económico. Ir a un restaurante así es como ir a un museo donde te puedes comer todo, pero es ir a apreciar el arte de la alta cocina». Un nivel altísimo, no apto para todos, los que quieran cantidades enormes o descubrir unos sabores convencionales, se sorprenderán.

A partir del 12 de marzo, este restaurante tendrá una nueva carta, para poder descubrir un nuevo menú actualizado. No es que tengamos que comer siempre lo mismo, sino que la innovación forma parte de esta alta cocina. Una combinación de sabores y de elementos que pueden acabar siendo los que marquen la diferencia, sobre todo, cuando tenemos en cuenta algunos elementos que quizás hasta ahora no pensábamos que podrían ser una realidad.

Este genio nos hace vivir una experiencia sin igual para la que hay que estar preparado, conociendo un poco la alta cocina.