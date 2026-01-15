Un experto da la clave definitiva para abrir el jamón y que no se seque rápido: «Que no sea la mejor»

Abrir el jamón y conseguir que no se seque rápido es un reto que un experto nos explica cómo afrontar. En estos días de comidas abundantes, pero también de regalos, hay un clásico que nunca falta, ese jamón que puede acabar siendo el ingrediente esencial en toda cocina. Nos puede sacar de más de un apuro a la hora de comer algo en estos días en los que no nos apetece cocinar. Buscamos ese cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración, antes que nada.

Llegan cambios de tendencia que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones que hasta el momento quizás no sabíamos que fueran tan destacados. Es hora de conocer en primera persona la manera de conseguir abrir un jamón y conseguir que nos quede siempre perfecto. Con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca. Sin duda alguna, deberemos empezar a prepararnos para realizar esta importante tarea de la mejor manera posible, pensando en el desenlace de un símbolo nacional que no tiene que secarse rápido, sino todo lo contrario, gracias a este truco.

No se secará rápido el jamón

El problema para un alimento como el jamón es la manera en la que se puede secar a toda velocidad. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser claves y que deberíamos tener en consideración en este momento. Estamos muy pendientes de una serie de elementos que pueden acabar siendo esenciales.

Sin duda alguna, el alimento básico de cualquier casa española es ese jamón que nos crea una cena o inicia de comido rápido en un abrir y cerrar de ojos. Con un simple gesto que consiste en darle al jamón un buen corte para ir comiendo poco a poco, este símbolo de nuestra gastronomía.

Sobre un simple pan con tomate o con algunos ingredientes que acabarán marcando una diferencia importante, podremos descubrir lo mejor de este tipo de bocados que pueden ser claves. Será el momento de descubrir lo mejor de un tipo de bocado que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un experto da con este gesto que puede marcar por completo el desarrollo de este jamón que nos durará más en mejores condiciones.

Esta es la clave definitiva de un experto en abrir el jamón

Abrir un jamón no parece complicado, simplemente lo colocamos en el jamonero y procedemos a disfrutar de un alimento que con los aires acondicionados o calefacciones puede secarse mucho más rápido de lo que nos imaginaríamos. No queda tan bueno como el primer día y eso puede ser un problema.

Siempre debemos empezar el jamón por la maza, que no sea la mejor porque es cuando el alimento se seca a mayor velocidad. Tal y como nos explica en sus redes sociales Víctor Sanchego: «Rotundamente siempre con la pezuña mirando al cielo, lo que significa que es por la maza, por la parte más jugosa, más infiltrada, la parte que expresa mejor los matices y mejores sabores». Siguiendo con la misma explicación: «los primeros diez días es cuando más ganas tenemos para consumir el jamón, cuando más controlado llevamos nuestro corte, y por una razón lógica, si se tiene que perder alguna parte del jamón que se ponga un poquito más seca que sea la parte más seca, la que no tiene tanta grasa que es la babilla. Por ello intentamos que la maza se consuma lo antes posible para asegurarnos de aprovechar lo mejor del jamón».

Los expertos de Elpaladar también nos dan algunos consejos para conseguir que este jamón que tenemos en casa nos dure más y más tiempo: