Ni las universidades ni la Formación Profesional pueden estar de espaldas a las empresas

La relación entre la empresa y las universidades es fundamental, ya se trata del lugar donde hay una trasferencia real de conocimientos donde ambas partes salen beneficiadas. Esta es una de las conclusiones a las que se ha llegado en el OKDESAYUNO: ‘El futuro de la educación. La necesaria alianza de la universidad y la empresa’ organizado este lunes por OKDIARIO.

Durante la mesa redonda, que ha estado moderada por el periodista Vicente Gil, han intervenido Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU-San Pablo; Carmen Palomino, directora de Operaciones de la Fundación UniversidadEmpresa, y Lucía Crespo, directora de Programas de Universitas, campus corporativo de Telefónica.

Crespo explica que la relación entre empresa y universidades es muy importante «porque es una cantera de talento, nosotros nos nutrimos de los recién licenciados. Por eso, los centros de formación tienen que prepararlos en conocimientos y en habilidades, ya que en cualquier compañía estamos en transformación permanente». Y concluye: «Todos debemos tener capacidad de aprendizaje continua y una permanente predisposición para la innovación para que haya una trasferencia real entre universidad y compañías».

La capacidad de aprendizaje continua es clave

Visiedo, por su parte, detalla que «la relación es necesaria e inexcusable, no podemos estar de espaldas a las empresas, desde luego. Por ello, nosotros formamos a los alumnos para la vida y también para el empleo, ya que pasarán muchos años trabajando. Les formamos para su trayectoria vital».

Pero también destacan desde CEU San Pablo que «la universidad debe escuchar a las empresas para aportar nuevas formaciones, así como adaptar las carreras y grados que ya existen. De ahí que hayamos ampliado mucho nuestras materias y oferta formativa en aspectos tecnológicos, sobre todo, pero también innovación, pensamiento crítico, creatividad, etc».

También ha destacado Visiedo que un eje fundamental de toda formación es «la investigación aplicada porque genera nuevo conocimiento que, además, llega a las empresas y crea empleo de calidad a través de nuevas compañías emergentes como las startups. Un talento que permite mejorar las empresas y también a la sociedad, ya que no olvidemos que la formación también tiene mucho peso en nuestro progreso social».

Palomino cree, en este sentido, que la empresa debe también conseguir entrar en la universidad. «Tenemos que implicarnos para que todo funcione de una mejor forma. Debe integrarse en la cadena de valor de las universidades», añade.

La formación también contribuye al progreso social

Crespo insiste, por su parte, en la importancia de la formación permanente porque «te puedes quedar obsoleto, no vale ya con tener sólo una licenciatura». Visiedo explica, al respecto, que no es fácil cambiar los planes de estudio: «No se pueden cambiar de un día para otro, pero sí que se pueden hacer cosas interesantes para trasladar el conocimiento».

Crespo, por eso, prosigue señalando que «la mejor forma de aprender es enseñando, es un plan de formación de empresa y lo podemos ofertar. Las habilidades más personales, el contacto con los alumnos es vital para tener contacto con la realidad y saber cómo vas a trabajar, con quién y de qué manera».