Ossorio: «La Ley de Universidades está pensada para agitar el campus, no para alcanzar la excelencia»

Enrique Ossorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, ha señalado que la LOSU (Ley Universitaria) de Joan Subirats, ministro de Universidades, «no está preocupada por la trasferencia de conocimientos y eso es lo más importante. Se trata de una ley de agitación que está destinada a agitar y tomar los campus». Así lo ha expresado en el OKDESAYUNO:‘El futuro de la educación. La necesaria alianza de la universidad y la empresa’ organizado por OKDIARIO.

«La facción podemita del Gobierno ha sido la que ha desarrollado el plan de estudios de la LOSU y, desde luego, no tiene sentido. ¿Cómo va a opinar un alumno que va a aprender a la universidad algo sobre el plan de estudios? Otra cosa: se dan créditos por pertenecer a comités y asociaciones dentro de la universidad. Se pretende, por ejemplo, que los rectores no sean previamente catedráticos. No resuelve los problemas de la universidad, que los tiene, sino que es una ley que politiza las universidades», ha subrayado Ossorio.

Ha defendido, por tanto, que «no veo que vayan a la excelencia o que traten de resolver el tema de la temporalidad. Por ejemplo, reparten financiación si tienes lengua co-oficial, es decir, dan más dinero más a unos que otros allanando el camino a barbaridades como, por ejemplo, lo que pasó en la Pompeu Fabra en Barcelona que el claustro ha exigido no se use el español en las comunicaciones ni internas ni externas: sólo catalán e inglés».

Impulsar la Formación Profesional

También se ha referido el consejero de Educación al abandono escolar de los jóvenes españoles y las medidas que la región ha tomado para poder atajar este problema. «Hemos luchado mucho para combatirlo, pero no se puede luchar bajando los conocimientos, tenemos que dar más posibilidades a los alumnos que tienen problemas», ha explicado.

También, ha destacado, han puesto el foco en dar un importante impulso a la Formación Profesional. «Hemos brindando una amplia oferta de grados que den a los jóvenes acceso al mercado laboral. Hay muchas profesiones que demandan personas preparadas y hoy tenemos más de 140.000 alumnos de FP, es decir, hemos subido en 40.000 en sólo tres años. Esto es muy importante porque muchos de estos grados dan la garantía a estos alumnos de estar trabajando en apenas un año tras terminar», ha comentado.

No está a favor tampoco de que todas las materias, como las matemáticas, estén teñidas de perspectiva de género. «No estamos en contra de que se aprendan conceptos de civismo y actualidad, pero no podemos darle a todo una pátina de género», ha señalado.

Se están quitando conocimientos necesarios, ha expresado el consejero, ya que «el 60% del conocimiento que estudian los chicos lo pone el Gobierno, el resto lo ponemos las comunidades con un esfuerzo muy alto». Sin embargo, el problema «es que aunque nosotros rellenemos esa parte del currículo, hay niños que no saben ciertas cosas en otras regiones».

Tecnología y emprendimiento

«El mundo está en una transición donde la tecnología es imprescindible, por ello, nosotros como Gobierno debemos hacer esa transmisión de conocimientos, facilitar la formación y que eso se traduzca en empleo», ha comentado sobre la relación entre empresa y talento.

Por ello, ha destacado que en Madrid han tomado gran importancia las startups. «Hemos creado un programa llamado Kilómetro Cero donde estará toda la información de todas estas empresas startups para que los inversores las puedan conocer. Vamos a propiciar esa relación entre universidades, institutos de investigación y empresas porque nos interesa mucho», ha añadido.

«La ciencia no es ciencia sólo en sí misma, sino que tiene una traslación importante al tejido productivo y, por tanto, a la empresa», ha explicado. También ha comentado Ossorio que «no tenemos el respaldo del Gobierno de la nación que deberíamos». Antes de que se abra la convocatoria de la Agencia Espacial Española, ha explicado Ossorio, «Sánchez ya ha dicho que en ningún caso va a estar en Madrid. Eso es hasta recurrible ante los tribunales».

Actualmente, hemos presentado un proyecto de neurotecnología «con el que estamos muy ilusionados. Se trata de un proyecto de 250 millones de euros en 15 años que se va a llevar a cabo en el campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma de Madrid». También el Gobierno regional ha creado «la Mochila Startup para que los alumnos tengan conocimiento de emprendimiento y que cuando salgan de la universidad tengan nociones de cómo funciona todo ese ecosistema».