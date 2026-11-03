Marbella reunirá a la élite del Derecho español en la tercera edición de las Jornadas Jurídicas de OKDIARIO, ¡te esperamos!

OKDIARIO ha convocado la tercera edición de sus Jornadas Jurídicas, que reunirán en Marbella a la élite del Derecho español los próximos 12 y 13 de noviembre de 2026. La independencia judicial, la politización de la Justicia, el futuro de los grandes despachos y el Derecho concursal centrarán unos debates que contarán con magistrados, fiscales, notarios, abogados y responsables públicos.

El encuentro se celebrará en el Hotel ME Marbella, situado en la calle Mario Vargas Llosa, en Nueva Andalucía. La primera jornada se desarrollará el jueves por la tarde y la segunda, el viernes por la mañana. La entrada es libre hasta completar aforo.

Eduardo Inda llega a Marbella junto a magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de tribunales superiores de justicia. También intervendrán representantes de la política nacional, de la Policía y de los fiscales.

El programa ha reservado un lugar destacado a las conferencias magistrales y a cuatro mesas redondas.

Programa Jornadas Jurídicas

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE

15:30h · Llegada de invitados

16:00h · Inauguración del acto a cargo de D. Luis Balcarce, vicedirector de OKDIARIO

16:10h · Conferencia magistral a cargo de D. Rafael Catalá, ex ministro de Justicia

16:40h · Mesa redonda: “El futuro de la Abogacía: de la IA a la exposición en medios”

D. Alfredo Arrién, director jurídico de Paredes & Asociados

D. Jorge Carrera, ex juez de enlace de España en Estados Unidos, abogado y experto en IA

D.ª Marina Fernández, abogada de familia y fundadora de Comunicadores Jurídicos

Modera: D. Fernán González, jefe de Investigación y Tribunales de OKDIARIO

17:30h · Conferencia magistral: “La lucha contra ETA”, a cargo de D. Enrique Barón, comisario principal Policía Nacional y ex comisario general de Información

18:00h · Clausura del acto a cargo de D. Juan Antonio Aguado Peñas, secretario general de Desregulación de la Junta de Andalucía

18:15h · Cierre de la jornada

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE

09:00h · Llegada de invitados

09:30h · Inauguración del acto a cargo de D. Luis Balcarce, vicedirector de OKDIARIO

10:00h · Mesa redonda: “Independencia judicial y politización”

D. David Maman, juez de violencia contra la mujer

D.ª María Tardón, juez de la Audiencia Nacional

D. Manuel García-Castellón, juez jubilado de la Audiencia Nacional

D. Wenceslao Olea, juez del Tribunal Supremo y ex vocal de CGPJ

Modera: D.ª Irene Tabera, periodista de Investigación y Tribunales en OKDIARIO

10:50h · Mesa redonda: “La función del notariado”

D.ª Carmen Boulet Alonso, delegada económica del Consejo General del Notariado

D. Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo del Consejo General del Notariado

D. Luis Mayorga, notario y decano del Colegio de Notarios de Castilla-La Mancha

Modera: D. Fernán González, jefe de Investigación y Tribunales de OKDIARIO

11:40h · Pausa café

11:55h · Mesa redonda: “El equilibrio de poderes en la Justicia: Del tribunal de instancia al Tribunal Constitucional”

D. Celso Rodríguez Padrón, juez del Supremo y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

D. Javier Gómez Bermúdez, juez en excedencia de la Audiencia Nacional y abogado

D. Luis Ángel Garrido Bengoechea, juez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Modera: D.ª Irene Tabera, periodista de Investigación y Tribunales en OKDIARIO

12:45h · Mesa redonda: “Nuevos desafíos en las reestructuraciones y el Derecho concursal”

D. Armando Betancor, Of Counsel de Kepler-Karst

D.ª Ana Burgos de María, directora general de Valoralia

D. Daniel Gómez de Arriba, socio del área de Reestructuraciones e Insolvencia de Martínez-Echevarría

Modera: D. Andrés Sánchez Magro, juez de lo mercantil

13:35h · Acto de homenaje a la abogacía ceutí

13:45h · Clausura editorial a cargo de D. Eduardo Inda, director de OKDIARIO

14:00h · Cierre final de la jornada

Antecedentes Jornadas OKDIARIO

Las Jornadas Jurídicas de OKDIARIO han recorrido un camino notable en poco tiempo. La primera edición se celebró en enero de 2025 en el Hotel Don Pepe Gran Meliá, un evento sin precedentes que congregó a las figuras más destacadas del panorama judicial español.

En aquella cita participó el magistrado Manuel García-Castellón, que impartió la conferencia «La Audiencia Nacional y la defensa de la Democracia». También intervino el fiscal del Tribunal Supremo del caso del procés Javier Zaragoza.

Completaron el cartel, entre otros, los magistrados de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y Enrique López. La Ley de Amnistía, el nuevo Consejo General del Poder Judicial y la digitalización de la justicia marcaron los debates.

La segunda edición tuvo lugar en noviembre de 2025 en el Hotel Don Carlos. Por su estrado pasaron el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Fidel Cadena y el ex fiscal general del Estado Eligio Hernández, además de vocales y ex vocales del CGPJ.

Aquella convocatoria dedicó una mesa redonda a «La situación de la Fiscalía» justo el día en que se conoció la condena a Álvaro García Ortiz. El debate llegó precedido de la advertencia del CGPJ de que resulta «imperativo reforzar la independencia de los fiscales si van a instruir causas».

La tercera edición ha recogido ese testigo. La independencia judicial vuelve a ocupar el centro del programa, ahora vinculada de forma expresa a la politización, en un contexto en el que cada semana se dicta una sentencia o un auto que cambia titulares.

La novedad de este año ha sido la incorporación de ámbitos menos transitados en ediciones anteriores, como la notaría, los grandes despachos, la información policial y el Derecho concursal. El foro ha ampliado así su radio de acción más allá de los tribunales penales y las reformas procesales.

Con tres ediciones en menos de dos años, las jornadas se han consolidado como un foro clave del pensamiento jurídico: un espacio donde jueces, fiscales y abogados contrastan argumentos sobre los asuntos que después llegan a los despachos y a las salas de vistas.

Este foro se suma a otras citas organizadas por el periódico, como OKLÍDERES, OKGREEN, OKMOTOR, OKSALUD u OKINNOVA.

Durante dos días, la Costa del Sol cambiará el sol y la playa por las sentencias, las leyes y los autos. En Marbella, este noviembre, el debate más caliente no estará en la arena, sino en el estrado.