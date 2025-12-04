Inda pide que Europa invierta en defensa para que «Adolf Putin» no se apodere de nuestras libertades

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha pedido este jueves, durante su intervención en las I Jornadas de Defensa de OKDIARIO, que Europa incremente su inversión en defensa. El objetivo, según ha expresado, es evitar que «Adolf Putin, el nuevo Hitler, se apodere de toda Europa y convierta países democráticos libres en dictaduras al servicio del neocomunismo».

Inda ha establecido un paralelismo histórico entre la situación actual y los acontecimientos previos a la Segunda Guerra Mundial. «Putin es el Hitler de nuestro tiempo. Ucrania es lo que los Sudetes fueron en el año 38», ha declarado.

El periodista ha recordado que Putin ya ha invadido Ucrania y que ha amenazado a Europa en múltiples ocasiones, incluso esta misma semana. «Me temo que va muy en serio y que lo va a cumplir», ha advertido.

España debe alcanzar el 2% del PIB

Inda ha respaldado que España destine al menos el 2% del PIB a la industria de defensa, aunque reconoce que es una cifra que considera insuficiente. «Es poco, pero menos da una piedra», ha afirmado, señalando que España parte de los índices de inversión en defensa más bajos de todo Occidente, situados en torno al 1,28%.

El director de OKDIARIO ha defendido la necesidad de este incremento presupuestario bajo la premisa de que «es mejor prevenir que curar», especialmente ante las amenazas del líder ruso.

En su intervención, Inda también ha abordado la postura de Donald Trump sobre el gasto militar europeo, señalando que el presidente estadounidense «tiene razón cuando asegura que no puede estar pagando la factura de la defensa de Europa eternamente».

Ha explicado que esta doctrina no es nueva, sino que se remonta a la época de Richard Nixon, hace más de 50 años. «Europa tiene que ponerse las pilas, tiene que dejarse el talonario en invertir en defensa», ha concluido el director, insistiendo en que cada país debe asumir la responsabilidad de su propia seguridad.

Inda también ha destacado que la defensa será «el gran negocio de futuro de los próximos diez años en Europa y en todo el mundo», citando como ejemplo el caso de Indra, cuyas acciones se han revalorizado un 189% en el último año, frente al 39% del Ibex 35.