Putin no cede ante Trump: valora la reunión con su enviado como «muy útil», pero el Donbás «será liberado»

Vladimir Putin se ha mantenido firme en su decisión de «liberar el Donbás» tras reunirse con el enviado de Donald Trump en nombre de EEUU, un encuentro celebrado en Moscú que ha valorado como «muy útil», pese a no ceder en su posición. Por eso, ha argumentado este martes, la reunión con Steve Witkoff ha sido tan larga, con una duración de cinco horas.

El enviado especial de EEUU y Putin han abordado, principalmente, las propuestas que hizo Trump durante la cumbre de Alaska del pasado mes de agosto. Según ha revelado el mandatario ruso, el Kremlin ha dejado claro que, en el Donbás, «la gente no quiere vivir bajo el liderazgo ucraniano». «Votaron a favor de la independencia en el referéndum», ha declarado.

Aunque Putin ha tildado de «necesaria» la reunión con Estados Unidos, ha aprovechado la ocasión para lanzar un ultimátum a Ucrania. Putin ha asegurado que ha dado «a las tropas ucranianas la oportunidad de retirarse del Donbás, pero Kiev prefiere seguir luchando», por lo que la liberación del Donbás y Novorossiya se llevará a cabo «militarmente o por otras vías». Además, ha insistido en que «si retiran sus tropas no habrá acciones militares, pero prefieren combatir».

También se ha referido en esos mismos términos a las provincias de Járkov, Jersón, Mikolaiv, Zaporiyia, Odesa y Dnipropetrovsk, al decir que «ha intentado mejorar las relaciones» entre Rusia y las «regiones de Ucrania». Putin ha visto cómo muchas de estas zonas «están siendo destruidas», ha aseverado.

El mandatario ruso ha instado a los países europeos -a los que amenazó este martes- a «involucrarse» en las negociaciones de paz, en lugar de «obstaculizarlas». La postura de los países europeos contrasta con la de EEUU, según Putin, ya que Trump está «tratando de lograr una solución consensuada de forma sincera» y ha adoptado un «papel que no es fácil», sino una «tarea difícil».

Aun con los halagos, Putin no ha cedido, y ha expresado su desacuerdo con algunas de las propuestas de Trump. Putin se ha justificado con el argumento de que «algunos asuntos son muy difíciles» y, por eso, han dicho que sí a algunos que «se pueden discutir, pero otros no se puede».

Por otro lado, el mandatario ha asegurado que Rusia no estará en el G8, porque ya decidió que «dejaría de ir a esas reuniones. Poco antes Trump declaró que la exclusión de Rusia del G8 fue «un error».