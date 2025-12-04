Manuel Escalante (Indra): «En la guerra de Ucrania no vuela nada tripulado, los helicópteros han desaparecido»

El director de Tecnología (CTO) de Indra Group, Manuel Escalante, ofreció este jueves una de las reflexiones más impactantes de las I Jornadas de Defensa de OKDIARIO al describir la guerra de Ucrania como «un proceso darwiniano de selección natural» de sistemas de armas, donde «ahora mismo no vuela absolutamente nada tripulado» y «los helicópteros han desaparecido del escenario».

En una entrevista con el jefe de Economía de OKDIARIO, José de la Morena, celebrada en el hotel Wellington de Madrid, Escalante explicó que el conflicto ucraniano está demostrando en tiempo real qué sistemas funcionan y cuáles quedan obsoletos. «Lo que estamos viendo es un proceso de selección natural de los sistemas de armas y los conceptos operativos que funcionan y los que no funcionan. Y los que no funcionan van desapareciendo», señaló el directivo.

La guerra electrónica cambia radicalmente

El CTO de Indra destacó que este proceso de «selección natural» está transformando radicalmente conceptos operativos que parecían consolidados. «Los activos de alto valor, por ejemplo, un camión de guerra electrónica de alta potencia en el escenario de operaciones hoy dura diez minutos porque automáticamente tiene un dron que en cuanto ha transmitido se ha convertido en un objetivo y ha desaparecido», explicó.

Esta realidad obliga a las industrias de defensa a repensar sus desarrollos: «Los conceptos de guerra electrónica tienen que evolucionar hacia conceptos operativos de guerra electrónica ligera, de altísima movilidad y altamente desplegables. Y eso es algo que o nos adaptamos o nuestros activos tendrán un valor limitado», advirtió Escalante.

«El GPS ya no es eficaz en el terreno de operaciones»

El directivo de Indra reveló que la guerra también está cambiando tecnologías que se consideraban imprescindibles: «Hoy el GPS en el terreno de operaciones, pues no es que sea irrelevante, pero no es absolutamente eficaz». Como consecuencia, están emergiendo «individuos nuevos por selección natural» como el navegador inercial o la navegación por imagen controlada por inteligencia artificial.

Escalante subrayó que Europa debe identificar rápidamente «cuáles son las capacidades tecnológicas que tenemos que desarrollar en Europa y ser soberanos en Europa, porque no podemos depender de nadie que nos permitan garantizar la superioridad en una operación».

Europa tiene «20 años de retraso» en microprocesadores

Uno de los mensajes más contundentes del CTO fue sobre las dependencias tecnológicas críticas de Europa: «Nada funciona sin un microprocesador, y en ese proceso tenemos 20 años de retraso». Escalante alertó de que «¿quién hace el microprocesador? No lo hace ningún país europeo. ¿Qué pasa con la electrónica de potencia para poder utilizar radiofrecuencia de alta potencia? Eso ¿quién lo hace? No lo hace ningún país europeo».

Para reducir esta vulnerabilidad estratégica, Indra está construyendo una fábrica de microprocesadores basados en nitruro de galio en Vigo, crucial para radares, guerra electrónica y armas de energía dirigida. «Vamos a tardar tres años en producir el primer transistor. Tres años. Yo querría que fuera mañana. Estoy nerviosísimo, pero es absolutamente necesario», admitió el directivo.

Indra Mind: IA para operaciones críticas

Escalante presentó Indra Mind como «una estrella de la muerte, un terror tecnológico» que busca posicionar a Europa en la vanguardia de la inteligencia artificial. El CTO reveló que «en Indra la IA está en todas partes», desde la inspección del proceso de montaje de radares en Córdoba hasta el soporte en ciberseguridad.

Sin embargo, enfatizó las diferencias con la IA comercial: «Una IA de operaciones críticas no se puede permitir ni un solo error. Tiene que ser todo absolutamente explicable. Cuando la IA toma una decisión tenemos que saber por qué la ha tomado». Por eso, los vehículos no tripulados como el Tharsis solo activan la IA cuando llegan a zonas de operaciones de alto riesgo, mientras que en vuelo sobre zonas pobladas utilizan sistemas predictivos tradicionales.

España lidera programas clave en Europa

El directivo reivindicó las capacidades españolas en defensa: «Tenemos una industria de defensa de la que sentirnos orgullosísimos. Capaces de lo mejor. Y tengo mucha experiencia. Sé lo que digo». Escalante destacó que Indra participa en 76 programas del Fondo Europeo de Defensa, lidera 53 de ellos desde España y dirige a nivel europeo iniciativas clave como el mando y control estratégico, el ataque electrónico aeroportuario y los grandes programas de ciberdefensa.

El CTO concluyó reconociendo la «responsabilidad enorme» ante el esfuerzo del Ministerio de Defensa: «Tenemos que conseguir que las cosas funcionen rápido, pero además cumpliendo con que se desarrollen capacidades tecnológicas y que maximicemos la soberanía estratégica. Es la cuadratura del círculo».