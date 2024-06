Zubimendi: "El partido ante Italia es uno de los mejores que he visto en mi vida".

Sólo el mal tiempo, la lluvia y una carrera ciclista alteran el día a día de una selección española que vuela a lo bajini, como dice Nico Williams, pero que es la gran revelación de esta Eurocopa. Ya han jugado todas las selecciones dos partidos y sólo España ha brillado con luz propia, lo que le sirvió para ser el primer combinado en clasificarse para los octavos de final como primeros de grupo. Una circunstancia que permitirá rotar a Luis de la Fuente ante Albania y dar la titularidad a jóvenes talentos como es el caso de Martín Zubimendi (San Sebastián, 1999).

El jugador de la selección española y de la Real Sociedad llega en manga corta a la carpa que la Federación Española ha preparado en el campo base para conceder entrevistas. Valiente el donostiarra, porque el verano se niega a llegar a la Selva Negra. «¿Martín, tienes frío?», le pregunta el departamento de comunicación, a lo que responde con una sonrisa que no se le quita ni cuando se le aprieta un poco con su futuro con un «no, no, si será corta». Casi 15 minutos después, Zubimendi ha resistido al frío, ha hablado de todo y ha negado esa llamada de Xavi para convencerle cuando era entrenador del Barcelona que desde la Ciudad Condal se contó. ¿Será verdad que no le llamó?

Pregunta: Cómo esta selección española al fútbol. Es impresionante.

Respuesta: Sí. Creo que la sensación que estamos dejando es muy buena. No solamente en el primer partido ante Croacia, con ese resultado abultado, sino también el otro día ante Italia. Fue uno de los mejores partidos que he visto.

P: Habéis enamorado a todo un país en solamente 180 minutos. Un país que tenía alguna duda, pero que ya está enganchado.

R: No debería de ser así, pero parece que partido a partido van cambiando las emociones. Nosotros lo teníamos claro desde el principio, y creo que así debe ser para conseguirlo.

P: Se habla mucho del estilo. ¿Cuál es el estilo de esta España?

R: El estilo lo marcan los jugadores. Te tienes que adaptar a los futbolistas que tienes. Si tienes unas bandas tan desequilibrantes como las que tenemos nosotros hay que aprovecharlas. Es un mix. El tener el balón junto a la verticalidad. Al final el mejor estilo es el que gana. Te puede gustar más o menos, pero si ganas, en esto del fútbol lo tienes todo hecho.

P: ¿Sois conscientes dentro del vestuario de lo mucho que ha enganchado esta selección española a la gente tras la victoria contra Italia?

R: No, no mucho, la verdad. Creo que es un paso más que queríamos dar, que nos lleva a octavos. Más que enganchar a la gente, la sensación que tenemos desde dentro es muy buena.

P: Vaya cuadrilla de amigos habéis formado en el vestuario de la selección.

R: Sí. Ya lo he escuchado a varios compañeros decirlo. Y es así. Hay un grupo muy bueno. Los que juegan y los que no juegan. Todos vamos a una. A ganar la Eurocopa y no hay ningún problema.

P: ¿Es una cuadrilla de amigos que se parece a la suya personal?

R: Bueno, bueno… Es mucho decir (risas). En esto de fútbol no es fácil encontrarte gente tan buena y me siento muy cómodo. Llevo ya aquí tres o cuatro semanas y se me está haciendo corto. Es gente muy buena.

P: Una vida muy tranquila la suya. Vive cerca de la montaña, pasea con su perro…

R: Creo que San Sebastián te da la oportunidad de eso. Es una ciudad tranquila donde respetan mucho a los jugadores. Es verdad que te ven, te animan, pero más allá de eso nunca llega a ser molesto.

P: Si le hablo de la playa de Gros, su cuadrilla y una pelota, ¿qué le viene a la mente?

R: (Risas). Los partidos que he echado en la orilla. Seguro que molestamos a más de una tomando el sol. Es la playa en la que se basa mi verano. Ir allí todas las tardes. De joven más, ahora menos. Pero bueno, he disfrutado mucho.

P: ¿Sigue jugando esos partidos?

R: Bueno, cada vez menos. Pero sí, siempre que puedo los juego.

P: ¿Cómo es su día a día como futbolista?

R: Despertarme, voy a Zubieta, desayuno, entreno, como, llego a casa, la siesta es sagrada, saco al perro, si algún amigo lo tengo cerca para tomar algo, voy con ellos y descansar en casa.

P: Un día a día común. No parece de un futbolista.

R: La verdad que es la del futbolista. Porque no sé qué puede pensar la gente que hacemos por las tardes. No hay mucho margen aparte de descansar y estar con los tuyos.

P: ¿Qué tiene el pádel que les gusta tanto?

R: Yo personalmente no soy mucho de jugar al pádel. Pero sí. Creo que es un deporte que no exige a priori mucho esfuerzo físico. Puedes alternar. Yo intento no jugarlo para reservarme fuerzas.

P: ¿Y el ajedrez?

R: Eso ya… (risas). Es verdad que de pequeño me motivaba mucho. Pero a medida que ha pasado el tiempo lo he ido dejando. Aquí tengo un par de compañeros que juegan y a ver si le metemos un poquito.

P: Deporte de inteligentes el ajedrez.

R: Sí. Parece mentira, pero yo de pequeño terminaba las partidas sudando de la tensión y no es broma.

P: Cinco jugadores de la Real Sociedad en esta España. Tiene mucho mérito.

R: Sí. Creo que incluso en algún momento alguno ha podido venir también. Hemos hecho una temporada muy buena. Somos cinco y la verdad es que aquí son un apoyo grande. Son muchos días fuera de casa y ellos te hacen sentir mucho más cerca de los tuyos.

P: ¿Cree que no se le valora suficiente a la Real Sociedad?

R: Al final no son años puntuales, es un proyecto largo con muchos años entrando en Europa. Y este siguiente paso que queremos dar de estar más cerca de los cuatro de arriba, pues es difícil. Tenemos que ver que el proyecto está ahí, pero no siempre es fácil mejorar la temporada anterior.

P: Hablamos del PSG. Ha jugado esta temporada contra Mbappé. ¿Es bueno para la Liga que llegue un jugador como él?

R: Sí. Al final yo quiero jugar contra los mejores. Si es en la Liga mejor. Es cierto que al final llega al Real Madrid, un equipo ya con buenos jugadores. Creo que Mbappé va a ser una estrella más que va a ser duro de defender.

P: ¿Cree que este Real Madrid si se lo toma en serio en Liga puede marcar una época en cuanto a títulos?

R: Equipo para ello tiene. Pero el fútbol ya sabéis como es. Partido a partido cambian las cosas. Lesiones, cansancio, rachas… No quiero adelantar nada.

P: Es un futbolista que le gusta ver fútbol.

R: Sí. Personalmente, me trago bastante fútbol. A veces incluso tengo que hacer un esfuerzo de no verlo para desconectar un poquito. Siempre que estoy en casa y tengo la tele puesta es fútbol.

P: ¿Cuántos partidos ve en un fin de semana? ¿Y en la Eurocopa?

R: Depende. Lo que me permita los viajes. Al final nosotros también tenemos nuestros propios partidos, viajes, entrenamientos… No nos cuadra para ver todos. En la Eurocopa igual, lo que podemos. Siempre está puesto en el comedor y en el salón de juegos. Siempre que puedo veo fútbol.

P: ¿Qué equipo despliega mejor fútbol de los que ve?

R: Mucha gente estará de acuerdo en decir Alemania. Tiene muchos peloteros. Ha metido gente por dentro y por fuera mucho desequilibrio. Y además por lo que ha demostrado. Me quedo con ellos.

P: ¿Y para usted quién es el mejor equipo del mundo?

R: El que ha ganado la Champions. El Real Madrid. Las competiciones marcan a los mejores y lo han demostrado.

P: En esta Eurocopa ya hemos visto a todos los equipos. De momento, la que se está ganando en el campo todos los elogios es España.

R: Es verdad que sí, pero no te acredita a nada. Cada partido es un mundo, por lo que los detalles marcarán el devenir del equipo.

P: ¿De La Fuente tiene razón cuando dice que cuenta con los dos mejores mediocentros del mundo, Rodrigo y usted?

R: (Risas) Eso es mucho decir, pero lo que sí hago es agradecerle su confianza. Yo estoy encantado de que diga eso.

P: ¿Es complicado convivir con Rodrigo en la misma posición?

R: Para nada. Es una motivación más. Lo que hace es mantener la ilusión para tener algún día más minutos. Lo que tengo que hacer es aprender de él.

P: ¿Cómo es como compañero?

R: Es un líder. Uno de los capitanes. Se siente cómodo mandando y dentro del vestuario es un jugador muy respetado.

P: Imaginamos que Xabi es un referente para usted. Le ha tenido como entrenador y ahora le está viendo en la Bundesliga. ¿Qué nos puede decir de él?

R: Tuve la suerte de tenerlo como entrenador, aunque menos tiempo de lo que me hubiese gustado. Ya vi que era bueno, pero no sabía que tan pronto lo iba a demostrar. Lo que ha hecho es impresionante con el Bayer. Lo cogió en descenso y lo ha hecho campeón. Tendrá una temporada bonita.

P: ¿Le gustaría volver a tenerlo como entrenador?

R: ¡Claro que sí! Ojalá que venga a la Real y podamos estar juntos. Sería bonito. Aunque, de momento, está Imanol, que va para años.

P: ¿Lo que pasó con Illarramendi cuando fue al Madrid os hace que os cueste más salir de la Real Sociedad?

R: Más que el ejemplo, es nuestra personalidad. Valoramos mucho lo de casa, nos sentimos representados y yo que soy partícipe de este proyecto da pena dejarlo.

P: ¿Se puso Xavi Hernández en contacto con usted?

R: No.

P: ¿Qué le debería aportar otro equipo para dejar la Real Sociedad?

R: No te lo puedo decir porque no lo he pensado. Me siento muy querido, a la gente que yo quiero y, por el momento, lo veo lejos.

P: ¿Le molesta que le preguntemos por su futuro?

R: Al principio sí, pero ahora ya lo he entendido. Sé cómo va esto del fútbol, de los mercados y del periodismo. Tengo que asimilarlo y ya está.

P: Somos pesados los periodistas.

R: (Risas) ¡Sí! Al principio sí que me cabreaba un poquito con vosotros, pero ya os voy entendiendo y sois majetes.

P: Pero es que casi la mitad de la selección española tiene su futuro en el aire.

R: Eso es muy relativo. Si preguntas uno a uno se rebajaría ese número. Por lo tanto, es percepción vuestra.