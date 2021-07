Inglaterra se medirá a Dinamarca en las semifinales de la Eurocopa tras imponerse a Ucrania en el partido de hoy. Cuatro goles dieron la victoria a los ingleses, que llegan fuertes a la siguiente ronda del torneo.

¡Final en el Olímpico de Roma!

¡Acaba el partido en Roma! Inglaterra es la cuarta semifinalista de esta Eurocopa 2020. Fue muy superior el equipo de Southgate a Ucrania, a la que barrió con cuatro goles. Harry Kane vio puerta por partida doble y apunta a estar afinado para este tramo final del torneo. Maguire y Henderson, con dos cabezazos, hicieron los otros dos goles. Dinamarca espera en las semifinales y España o Italia en la final.

Minuto 88 – Inglaterra se medirá a Dinamarca

Le queda nada al partido y ya no hay ninguna duda de que Inglaterra está en las semifinales de la Eurocopa 2020. Dinamarca será su rival en un partido que se espera diferente al que han protagonizado hoy los ucranianos. Los daneses están con hombre y han llegado hasta estar entre los cuatro mejores por méritos.

Minuto 84 – Se escuchan los olés en el Olímpico de Roma

Se escuchan olés con cada toque de Inglaterra. Su superioridad ante Ucrania ha sido abrumadora hoy. Está siendo un mero trámite este tramo de partido.

Minuto 78 – No está fino con los pies Pickford

Nuevo despeje errático de Pickford. Esta vez tuvo tiempo para afinar pero le salió un golpeo raso que fue directo a un ucraniano en el centro del campo.

Minuto 75 – ¡Parada de Pickford!

Trallazo de Makarenko desde la frontal que la despeja Pickford con los puños. La primera ocasión de Ucrania en este segundo tiempo.

Minuto 73 – Se va Harry Kane

Cambio en Inglaterra. Se marcha el bigoleador de Inglaterra hoy, Harry Kane, y entra al terreno de juego Calvert-Lewin.

Minuto 70 – ¡Casi la lía Pickford!

Balón largo para la carrera de Yaremchuk ante la que tiene que salir Pickford. El portero despeja mal y deja la pelota plácida para los ucranianos con la portera descubierta. Los ucranianos lo desaprovechan.

Minuto 66 – Carrusel de cambios en Inglaterra

Trippier, Rashford y Bellingham son las caras nuevas que introduce Southgate. Se fueron Shaw, Sterling y Phillips.

Minuto 64 – ¡El cuarto de Inglaterra!

Había sido el último en entrar en Inglaterra pero llegó con todo. Se adelantó Henderson en la salida de un córner y su testarazo supone el cuarto y una de las goleadas de esta Eurocopa 2020.

Minuto 63 – ¡Qué volea de Kane y qué parada de Bushchan!

Cabeceó Sterling dejándola plácida para Harry Kane que le pegó de primeras con una volea preciosa que fue respondida por Bushchan con un paradón mayúsculo.

Minuto 60 – Doblete de Harry Kane

Se está enchufando Harry Kane en este tramo final del torneo, en el momento clave. Hoy doblete de puro 9, de olfato. El primero con una gran estirada para empujar la pelota y abrir la lata. El segundo en boca de gol, con la testa, y colándose entre los dos centrales. El área es su hábitat.

Minuto 57 – Cambio en Inglaterra

Se marcha Rice, tras otro gran partido, y turno para Henderson para reforzar presión, energías y liderazgo en el centro del campo de Inglaterra.

Minuto 54 – Se deja ir Ucrania

Está tocada Ucrania y no encuentra respuesta para darle un giro al partido. Un gol podría cambiarlo todo.

Minuto 50 – ¡Tercero de Inglaterra!

Esto es ya de Inglaterra. Contra de libro de los ingleses que conduce Sterling, da para Shaw y éste la pone perfecta para Harry Kane que la clava con la testa por el centro. Muy muy cuesta arriba para Ucrania.

Minuto 47 – ¡GOL DE INGLATERRA!

¡Hace el segundo Inglaterra! La primera pelota parada de este segundo tiempo y la aprovechan los ingleses. Centro de Shaw perfecto para la testa de Maguire, que se impone a todos para hacer el 0-2. Esto pinta bien para Inglaterra.

Minuto 46 – ¡Arranca la segunda parte!

Comienza la segunda parte de este Ucrania – Inglaterra. No hay cambios. Sigue el 0-1.

21:55 – Floja Inglaterra

El gol pudo cambiarlo todo pero es una realidad que se esperaba más de Inglaterra. El 0-1 de Kane llevó a dar un paso atrás a los ingleses y relajarse en según qué momentos. Ucrania lo supo aprovechar en los últimos minutos del primer tiempo. Debe corregir Inglaterra y Southgate.

¡Descanso en el Olímpico de Roma (0-1)!

Se marcha Inglaterra con el marcador a favor tras estos primeros 45 minutos. El gol tempranero de Harry Kane tras una gran jugada de Sterling permite a los ingleses tener pie y medio de momento en las semifinales de la Eurocopa 2020. Ucrania fue de menos a más y tuvo sus opciones pero necesita más para hacer mella a los británicos.

Minuto 45 – Se añaden tres de descuento

Se añaden tres minutos de tiempo extra tras las interrupciones.

Minuto 43 – ¡Shaparenko!

Ojo que despierta Ucrania mientras se adormece Inglaterra. Buena jugada de los ucranianos dentro del área que acabó con un disparo fuera del área de Shaparenko.

Minuto 40 – ¡La que ha tenido Sancho!

Otro paradón soberbio de Bushchan ante un Jadon Sancho que caracoleó dentro del área hasta disparar con su diestra. El árbitro acabó pitando fuera de juego de Sterling.

Minuto 36 – Entra Tsygankov en Ucrania

No puede continuar Kryvtsov, que se marcha cojeando, y entra al campo Tsygankov. No cambia el dibujo Shevchenko.

Minuto 35 – No puede continuar Kryvtsov

Se ha hecho mucho daño Kryvtsov, que su gesto lo dice todo. Cojea y pide el cambio.

Minuto 33 – ¡Paradón brutal de Bushchan!

Doble ocasión de Inglaterra. Sterling crea y provoca siempre peligro con sus uno contra uno. Se metió hasta la cocina y su pase no encontró rematador y sí un defensa que despeja mal. La pelota le cae a Rice que la rompe con su diestra pero Bushchan la escupe con los guantes.

Minuto 29 – ¡Alto Harry Kane!

Se impuso el delantero inglés a la zaga ucraniana en un libre directo. Saltó más que nadie Kane pero su testarazo se fue alto.

Minuto 22 – Falta de ideas en Ucrania

Inglaterra no está teniendo la pelota pero se está jugando a lo que quieren. Están cómodos los ingleses sin el esférico, Ucrania no está sabiendo como hincarle el diente. Las posesiones de los de Southgate, lentas y conservadoras.

Minuto 17 – ¡Paradón de Pickford!

¡La ha tenido Ucrania! Pérdida de los ingleses que aprovechó Yaremchuk para correr. Se midió con Stones, se hizo el hueco y disparó con la zurda. La manda a córner Pickford.

Minuto 14 – No encuentra hueco Ucrania

Le cuesta crear a Ucrania, que se encuentra a un Inglaterra bien ordenada y que deja pocos espacios. Tiene que aparecer Yarmolenko.

Minuto 9 – Se estira Ucrania tras el 0-1

Ucrania ha dado un paso adelante tras el 0-1 de Inglaterra. No se esperaban el tempranero gol de los ingleses y buscan una reacción cuanto antes. Los de Southgate, cómodos a la contra, esperan.

Minuto 4 – ¡GOOOOOOOL DE INGLATERRA!

¡Hace el primero Inglaterra! La primera que tienen los ingleses y la primera que rompe Harry Kane. Sterling lo hace todo, se mete hacia dentro y filtra un pase magistral para el delantero que se desmarca y va al suelo para empujarla a gol ante Bushchan.

Minuto 1 – ¡Arranca el partido!

¡Comienza el Ucrania – Inglaterra en el Olímpico de Roma de los cuartos de final de la Eurocopa 2020!

20:56 horas – ¡Suenan los himnos!

Suenan los himnos de ambos equipos en el Olímpico de Roma. Primero el de Ucrania, que actúa como local, después el de Inglaterra, hoy visitante.

20:50 horas – ¡Recordamos alineaciones!

Así salen las dos selecciones esta noche en el último partido de los cuartos de final de la Eurocopa 2020.

Ucrania: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Mykolenko; Sydorchuk, Zinchenko, Shaparenko; Yarmolenko y Yaremchuk.

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Sancho, Mount, Sterling; y Harry Kane.

20:45 horas – Ucrania, nada que perder

Ucrania no es la favorita, sino la sorpresa. El combinado de Andriy Shevchenko ha llegado hasta aquí sufriendo y sobreponiéndose a las adversidades. Tiene poco que perder ante un rival del calado de Inglaterra, que llevará sobre su espalda la obligación de ganar. La ilusión puede ser el gran aliado de los ucranianos.

20:40 horas – Dinamarca espera rival

Dinamarca venció en el otro partido de cuartos de final de este sábado a República Checa convirtiéndose en el tercer semifinalista de esta edición de la Eurocopa 2020 tras España e Italia. Los daneses serán el rival del ganador de este partido entre Ucrania e Inglaterra.

Our prize if we’re victorious tonight: a semi-final against Denmark at @wembleystadium next Wednesday.

20:35 horas – Primer partido de Inglaterra lejos de Wembley

Ha sido un camino plácido para Inglaterra hasta el momento. Los cuatro partidos previos hasta llegar a cuartos de final los ha disputado en Wembley, ante su público, y éste en el Estadio Olímpico de Roma será el primero sin el ruido a su favor.

20:30 horas – Inician el calentamiento

Ya pisan el césped ambos equipos. Estado espectacular del Olímpico de Roma en el que ya tratan Ucrania e Inglaterra. Últimos estiramientos y disparos antes de las indicaciones previa de Southgate y Shevchenko.

20:25 horas – Sterling y Sancho

Conversaban los extremos antes de que comenzara el calentamiento. Son los dos aguijones hoy de los ingleses, se espera mucho de ellos.

20:20 horas – No está Stepanenko

Shevchenko sale con todo en este partido. La única ausencia que se podría no esperar es la de Stepanenko. Confianza plena en los dos jugadores más destacados: Yarmolenko y Zinchenko.

20:15 horas – Jadon Sancho, titular

Parece que su flamante fichaje por el Manchester United ha tenido algún tipo de efecto en los planes de Southgate. Jadon Sancho es la gran sorpresa en el once de Inglaterra. Pocos apostaban por su titularidad y el seleccionador le da justo hoy la oportunidad. Debe estar extramotivado.

20:10 horas – ¡Tenemos alineación de Ucrania!

Esta es la alineación de Ucrania para este partido ante Inglaterra. Los once de Shevchenko: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Mykolenko; Sydorchuk, Zinchenko, Shaparenko; Yarmolenko y Yaremchuk.

20:05 horas – ¡El once de Inglaterra!

Ya conocemos a los once futbolistas que buscarán las semifinales por parte de Inglaterra. Son los siguientes: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Sancho, Mount, Sterling; y Harry Kane.

Your #ThreeLions to take on Ukraine in tonight’s #EURO2020 quarter-final in Rome! 👊 pic.twitter.com/QinwBH2W52

— England (@England) July 3, 2021