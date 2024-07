El tatuaje viral de un aficionado que confió en Inglaterra antes de la final de la Eurocopa

Las ganas de levantar la Eurocopa llevaron a un aficionado inglés a cometer una imprudencia antes de que se disputara la final que acabó llevándose España con un gol de Oyarzabal cuando el encuentro agonizaba. El protagonista de esta historia pensó que esta vez sería la buena y que el combinado comandado hasta ayer por Gareth Southgate conseguiría levantar el primer título continental de su historia, y el segundo desde el Mundial conseguido en 1966, cuando Inglaterra fue precisamente anfitriona de aquel campeonato.

La ocurrencia de este hincha de los Three Lions fue la de tatuarse el trofeo de la Eurocopa con el texto ‘England Euro 2024 winners’, (Inglaterra, campeona de la Euro 2024) antes de que diese comienzo el partido por el título que, finalmente, tuvo el desenlace que todos conocemos y que no fue favorable a los aficionados británicos. Dan Thomas, que así se llama este amante del riesgo, tiene 29 años y seguro que ya se está arrepintiendo de haber plasmado en su pierna un trofeo que ya está en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y que ha supuesto la cuarta Eurocopa de la historia de nuestro país.

«Estoy bastante confiado. Creo que sucederá. No me lo habría hecho si no pensara que va a suceder», dijo Thomas a la salida del estudio Reign Barbers and Tatoos, en Swindon, tras pasar dos horas y media dibujándose la piel. Tan confiado se mostró este aficionado que, incluso, se atrevió a pronosticar un resultado exacto para la final. «Creo que será un partido reñido y creo que terminará 1-1, pero habrá que ir a la prórroga. Creo que ganaremos 2-1 en la prórroga», aseguró.

Dan Thomas decidió tatuarse la copa tras vencer en la semifinal a Países Bajos, en plena euforia tras clasificarse para la final por segunda vez consecutiva ya que también jugaron y perdieron la de 2021 ante Italia, en penaltis y en Wembley, una derrota que fue doblemente dolorosa para los de Southgate por jugarse en su casa y en el estadio más emblemático del fútbol inglés.

Demasiada confianza en Inglaterra

Precisamente, este partido que se disputó en 2021 debido a que la pandemia retrasó un año la Eurocopa de 2020, fue el desencadenante del tatuaje puesto que Dan Thomas pensó en hacérselo ya en aquella final pero finalmente lo pensó dos veces y se arrepintió. En esta ocasión, la tentación ha ganado a la razón y el tatuaje ya luce en la pierna de este hincha inglés.

La selección española es la culpable de que el dibujo en la piel de Thomas no tenga vigencia alguna. Los goles de Nico Williams y de Oyarzabal, sumados a la acción defensiva milagrosa de Dani Olmo en el último minuto de partido, hicieron que finalmente esta Eurocopa 2024 haya viajado a España de la mano de su capitán, Álvaro Morata.

El combinado dirigido por Luis de la Fuente festejó el título junto a los cientos de miles de aficionados que se dieron cita en las calles de Madrid y, posteriormente, en la Plaza de Cibeles donde tuvo lugar el grueso de la celebración y donde los asistentes pudieron disfrutar de varios conciertos.