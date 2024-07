Rufián insulta a los capitanes de la selección y delira: «La Eurocopa la ganaron vascos y catalanes»

Gabriel Rufián ha ninguneado a la selección española en el Congreso de los Diputados y ha resumido la victoria de España en la Eurocopa como que fueron «catalanes y vascos creando y rematando y españoles aprovechándolo una vez más». Para el diputado de ERC, que ha insultado sobre la tribuna del Congreso a los capitanes Rodrigo Hernández y Álvaro Morata, los jugadores españoles se aprovecharon de los catalanes y vascos para ganar la Eurocopa.

Para el diputado independentista, la victoria de España en el torneo europeo se resume en que «catalanes y vascos» crearon el juego y marcaron los goles de España y el resto de españoles se «aprovecharon una vez más». Así, Rufián no es que se apropie del éxito de la selección, es que directamente excluye a los españoles que no son catalanes y vascos del título europeo. Asegura que estos futbolistas, la inmensa mayoría, se aprovecharon de sus compañeros vascos y catalanes para ganar la Eurocopa.

Gabriel Rufián, habitual analista de todo lo que pasa en la sociedad, tenga idea o no, no ha demostrado tener un acierto en sus predicciones futbolísticas, ya que cuando le convenía politizar la selección, llegó a decir que España no ganaría «ni a Andorra» si no tuviera a Lamine Yamal y Nico Williams en su equipo. Era entonces el momento en el que para la izquierda española la selección era un ejemplo, un orgullo, algo que cambió al ver la actuación de los futbolistas -incluido el propio Lamine Yamal- en la celebración del pasado lunes.

Rufián insulta a Rodrigo Hernández y Álvaro Morata

Además, y desde el Congreso de los Diputados, que representa a todos los españoles, Gabriel Rufián ha insultado a los futbolistas que cantaron «Gibraltar es español» en la celebración de la Eurocopa. «Hay un clásico en los veranos de España, siempre ha pasado, que es que Gibraltar es español. Eso ha vuelto. Sabes que ha llegado el verano cuando la derecha o ultraderecha o un facha dice que Gibraltar es español», soltó el diputado de ERC.

Este mensaje va directamente dirigido a los dos capitanes de la selección española, Rodrigo Hernández y Álvaro Morata, que fueron quienes dirigieron y comenzaron esos cánticos de «Gibraltar español» en la celebración de la Eurocopa el pasado lunes en Madrid. Rufián les ha llamado «fachas», les ha colocado en «la derecha o ultraderecha» y ha arremetido contra ellos.

«Hace 300 años que Gibraltar no es español, sino que es peligroso para algunos fachas», ha añadido Gabriel Rufián en el día en el que Pedro Sánchez acudió al Congreso de los Diputados a presentar su plan para la «regeneración democrática», un plan del que no ha dado detalles y se ha limitado a criticar a los medios que hablan de su mujer, Begoña Gómez, imputada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

«¿Qué ha venido a hacer hoy aquí? Parece una tomadura de pelo anunciar reglamentos que son reglamentos europeos de obligado cumplimiento. No ha anunciado nada que sea iniciativa de su Gobierno. ¿Qué ha venido a hacer hoy aquí después de 3 meses y 5 días de reflexión?», ha comentado Rufián sobre Pedro Sánchez en este debate.

Además, Rufián aprovechó su intervención en el Congreso para hacer sus habituales shows: «Siempre nos toca ese momento en el que aquí hay menos gente que en un concierto de Bertín Osborne, pero vamos a intentar hacer alguna cosa».