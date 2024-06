Serbia amenaza con abandonar la Eurocopa si no hay sanciones contra Albania y Croacia

La selección de fútbol de Serbia ha amenazado seriamente con abandonar la Eurocopa si no se sancionan a los aficionados de Croacia y Albania que profirieron cánticos ofensivos contra ellos en el encuentro de este miércoles entre ambos combinados. «¡Kill the Serb! (Matad al serbio)», fue lo que se pudo escuchar antes y durante el encuentro disputado en Hamburgo. A los serbios no les ha gustado nada este episodio y han lanzado un serio aviso a la UEFA.

El secretario general de la federación serbia, Jovan Surbatovic, ha explotado en unas declaraciones amenazando a la UEFA con abandonar la competición si no se sancionan a ambos equipos: «Lo que pasó es escandaloso y pediremos sanciones a la UEFA, incluso si eso implica no continuar en la competición. Seguro que serán castigados, porque ya han respondido a nuestro llamamiento para sacar a un periodista albanés de la Eurocopa. Exigiremos castigos a ambas federaciones, croata y albanesa», ha dicho para RTS.

«Si la UEFA no los castiga, pensaremos en los siguiente pasos. Uno de nuestros aficionados hizo que fuéramos castigados por insultos racistas. Nosotros los serbios somos caballeros y tenemos el corazón abierto. Hago un llamamiento a los aficionados para que sigan así», añadió el responsable de la federación de Serbia.

Por el momento, la UEFA no se ha manifestado al respecto sobre lo que ocurrió este miércoles en dicho encuentro entre Albania y Croacia. En el minuto 59 del partido, se escucharon cánticos que decían «maten, maten, maten al serbio». Un cántico que entonaron ambas aficiones al unísono contra Serbia. Y es que en lo único en lo que ha intervenido el máximo organismo del fútbol europeo ha sido en dos encuentros, en el Serbia-Inglaterra y en el Italia-Albania.

En el primero se sancionó con una multa de 10.000 euros a la federación serbia por transmitir mensajes desde las gradas que no tenían ningún tipo de relación con la Eurocopa con el evento deportivo. Por el mismo motivo fue sancionada la federación albanesa de fútbol. Ahora queda saber si la UEFA responderá al órdago que le ha lanzado Serbia.

Serbia en la Eurocopa

Serbia disputó el primer partido de esta Eurocopa ante Inglaterra el sábado y cayó por 1-0 gracias al gol de Jude Bellingham de cabeza. El siguiente encuentro se disputará este jueves a las 15:00 contra Eslovenia en el segundo encuentro de la fase de grupos. Todo hace indicar que el partido no corre peligro y que se desarrollará con total normalidad.

Si Serbia cae derrotado dirá prácticamente adiós a la Eurocopa y no tendría que renunciar a ella por los insultos de odio que recibió este miércoles en el partido entre Croacia y Albania. Por ello, los serbios, si quieren continuar en la competición, deberán sumar los tres puntos ante Eslovenia y jugarse definitivamente el pase a los octavos de final en la última jornada ante Dinamarca.