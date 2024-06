Portugal no se apiada de una banda turca

Portugal se clasificó para los octavos de final de la Eurocopa y como primera del grupo F tras arrollar a Turquía por 0-3. El equipo otomano no compareció en Dortmund y regaló dos goles a unos lusos que supieron aprovechar la oportunidad que le brindó su rival. Cristiano Ronaldo no mojó, pero sí estuvo en todas las salsas siendo muy decisivo para su equipo.

El luso prolongó su maldición ante una selección turca ante la que no ha conseguido marcar en toda su carrera deportiva pese a jugar cuatro partidos. Y eso que los euroasiáticos lo pusieron muy fácil a una Portugal que se aprovechó de su permisividad defensiva para arrasarles en esta segunda jornada de la Eurocopa.

Rafael Leao y Nuno Mendes fueron un quebradero de cabeza permanente para la defensa turca por la banda izquierda. Y por ese flanco llegó el primer gol tras un servicio del jugador del PSG que iba a empujar Cristiano al fondo de las mallas, pero un despeje de los otomanos dejó el balón franco en el área pequeña a Bernardo Silva para que anotase a placer el jugador del City.

Sólo habían pasado 21 minutos, pero Portugal ya tenía la iniciativa frente a una selección turca que ataca muy bien, pero que era un coladero atrás. Esa sensación se incrementó en el segundo gol luso. Joao Cancelo y Cristiano no se entendieron en un desmarque del 7 y el central turco Akaydin fue a ceder el balón a su portero metiendo un gol en propia meta.

La jugada puede que sea la más absurda de toda la Eurocopa, pero sirvió para otorgar tranquilidad a Portugal y también para demostrar que Turquía es una banda. El equipo otomano intentó acortar distancias antes del descanso, pero los ibéricos demostraron que tienen portero con Diogo Costa exhibiéndose con paradas de mérito.

La segunda parte se convirtió en una misión colectiva de Portugal para que su líder Cristiano rompiese su maldición contra Turquía. El delantero, sin embargo, no parecía tan ansioso como en otras ocasiones y hasta se mostró dadivoso en el tercer tanto de los lusos.

La defensa otomana hizo aguas en un balón largo dejando a Cristiano mano a mano con Bayindir. El delantero se la podría haber chupado, pero vio que su compañero Bruno Fernandes venía en paralelo y que sólo tenía que empujarla a puerta vacía para anotar. CR7, contra todo pronóstico, se la regaló a su compañero sentenciando el encuentro.

Turquía se lanzó a por el gol del honor metiendo en el minuto 70 a Arda Güler ante una Portugal que sólo buscaba a Cristiano para que marcase. Las cartas estaban tan marcadas para un lado y paro otro que no se produjo ninguna de las dos cosas. Los lusos ya están en la siguiente fase y por el camino a priori más asequible.

Así jugó Turquía

El seleccionador Vincenzo Montella decidió dejar en el banquillo a los dos héroes del triunfo de Turquía frente a Georgia en la jornada inicial. Ni Arda Güler ni Mert Müldür fueron de la partida facilitando las cosas a un equipo portugués que aprovechó los regalos de los otomanos. El técnico italiano pudo reservar a algunos de sus jugadores en la segunda mitad de cara al partido donde se juegan el todo por el todo ante República Checa.

Así jugó Portugal

El seleccionador Roberto Martínez quiso sentar a Dallot con respecto al once de la primera jornada y encontró el equilibrio con Palinha en el pivote. Tanto Bruno Fernández, como Vitinha como Bernardo Silva mejoraron sus prestaciones sabiendo que tenían detrás un stopper con el que no contaron en la jornada inaugural. Los lusos han encontrado un once donde dar acomodo a todas sus estrellas al mismo tiempo.

MVP: Bernardo Silva

Todos los focos estaban en la zurda de Arda Güler, pero el zurdo que se llevó los elogios fue un Bernardo Silva que cuajó un partido excelente. Abrió la lata con el 1-0 y luego no para de generar peligro por la banda derecha. El extremo está jugando a un nivel sensacional que le hace ser candidato al MVP de la presente Eurocopa.