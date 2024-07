Nico Williams atendió a los medios de comunicación en la zona mixta del Cologne Stadium tras la goleada de España frente a Georgia por 4-1 en octavos de final de esta Eurocopa 2024. El futbolista del Athletic realizó un partido espectacular.

«Muy feliz con este pase a cuartos, muy ilusionado con esto, paso a paso hay que seguir así. Hemos demostrado que somos un gran equipo. Si seguimos a este nivel podemos hacer grandes cosas. A todos nos gustaría firmar esto. Nos vamos con buenas sensaciones para el partido contra Alemania», valoró Nico Williams tras el partido.

«Mucha alegría tras marcar el gol. Sobre todo para mis padres, mis amigos y mi hermano que estaban en la grada. Esto es por ellos. Ojalá llegar a la final ayudando con estos goles. Es un sueño hecho realidad marcar con España en una Eurocopa. Todo niño quiere marcar un gol con la Selección», dijo el jugador del cuadro español.

«No sé quién es el mejor jugador del torneo, pero yo no. Sigo con la misma humildad que me ha traído hasta aquí. Trabajando poco a poco para seguir creciendo como jugador. Si sigo así quién sabe», contó Nico Williams.

«Hemos hecho un piedra, papel o tijera porque no me quería dar el botellín de agua y siempre lo echamos a suertes. Tenemos una buena relación. Esta semana creo que me va a tener que aguantar porque él no ha metido. Espero que en el siguiente partido me pueda callar a mí. Nos retamos uno a otro», comentó sobre Lamine Yamal.

«Al final ha sido un error, sin querer, autogol, Robin se ha repuesto bien, le hemos animado todos. Ha salido como queríamos. A seguir trabajando en esta línea», señaló tras el gol de Georgia.

Sobre el próximo rival en cuartos, Alemania, dijo que «es un partido muy difícil, duro hueso de roer, tenemos un equipo maravilloso, bien estructurado, si seguimos a este nivel podemos ganar. No es la final anticipada».