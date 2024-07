Nacho: «Si me lo dicen hace unos meses no me lo creo, sería ponerle el broche de oro a mi carrera»

España está en la final de la Eurocopa 2024, después de un auténtico partidazo, en el que remontaron a Francia con goles de Lamine Yamal y Dani Olmo. La selección se impuso en los 90 minutos, dándole la vuelta al tanto inicial de Kolo Muani y apeando a los de Deschamps en estas semifinales. Al término del encuentro, Nacho Fernández, que cuajó una actuación tremenda, habló de lo «impresionante» que es haber obtenido la clasificación para la final del próximo domingo.

«Felices, reventados, pero es increíble, llegar a una final de la Eurocopa es mágico. Estamos ahí ya», destacó el veterano defensa de España. El ya ex jugador del Real Madrid se pronunció al respecto, dejando claro que, hace no mucho tiempo, para él era imposible pensar en estar en Alemania peleando por llevarse la Eurocopa con la selección: «Hace unos meses, si me lo dicen no me lo creo. Es increíble».

Además, Nacho destacó que, en caso de levantar el título el domingo en Berlín, «sería ponerle el broche de oro a una carrera espectacular», que termina en Europa tras este campeonato, puesto que se marchará a Arabia Saudí. «Tenemos una final que va a ser increíble y llena de emoción para todo el país», ha señalado el alcalaíno.

«Somos un equipo con mucho carácter. La mezcla de veteranos con jóvenes… cuando el partido estaba complicado, hemos tirado para adelante y con toda la fuerza del mundo», finalizó el polivalente defensa.

Nacho fue polivalente

Nacho fue uno de los hombres del partido, puesto que fue titular tras la sanción de Le Normand y acabó cubriendo la ausencia de Carvajal –por el mismo motivo– en el lateral diestro. Se encargó de frenar a Mbappé, a Kolo Muani y a cualquier peligro que presentaba la selección de Francia, que viene de ser subcampeona del mundo.

No fue el único que habló, puesto que también lo hizo Dani Olmo, uno de los goleadores, y Lamine Yamal, el gran protagonista. «Estamos muy muy cerca, a un pasito, mucha felicidad. Este equipo es increíble, nos merecemos estar en la final. A un pasito de la gloria», comenzó valorando Olmo. Después del golazo de Lamine Yamal, Olmo hizo el segundo a los cuatro minutos y puso por delante a España en un marcador que ya no se movió hasta el pitido final.