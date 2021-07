Álvaro Morata habló sobre las críticas que ha recibido en los últimos días en una entrevista en Cuatro. El delantero, que marcó su segundo gol en la Eurocopa en la prórroga contra Croacia, afirmó que conoce el motivo de los pitos y que hablará una vez haya concluido la Eurocopa. También habló sobre los insultos que han recibido su familia.

Pitos de la afición

«Yo sé la razón y no es muy difícil de averiguarla. Cuando acabe la Eurocopa hablaré. Quiero quitarle hierro al asunto. No son agradables las críticas a mi mujer y mis hijos, que son los que sufren de verdad. También les dan cariño y muestras de tranquilidad. Pero lo malo llama más la atención que lo bueno. Está claro que lo mejor es no dar bola a las redes sociales, pero el límite es el límite. Si los que han insultado a mis hijos, si tienen hijos no sé…».

De los pitos a los aplausos

«Es el fútbol. Hay que estar preparado para saber que puedes pasar de comerte lo malo que te puedes comer a una satisfacción así. También los vieron mis compañeros».

Cuartos contra Suiza

«Nosotros preferíamos pasar. Al final en los torneos así, hay equipos que no son favoritos hasta que lo son. Dinamarca está haciendo un gran torneo, Italia sufrió contra Austria… Tenemos que poner todo lo que tenemos para ese partido».

Mensaje para la afición

«Saber que están con nosotros da fuerza. Queremos que lo pongan todo y que dejen de buscar cosas para criticarnos. Tienen que estar orgullosos de tener gente así con la Selección».