Modric y la última campeona amenazan a España en la fase de grupos de la Eurocopa 2024

Ya se conocen los grupos finales de la próxima Eurocopa que se celebrará en Alemania en el verano de 2024 y España ha salido encuadrado en el grupo B junto a Albania, Croacia e Italia. Definitivamente y sin lugar a dudas el gran grupo de la muerte del torneo. La Roja se verá las caras con una selección que viene haciendo muy buenas rondas finales en los últimos años como lo son los croatas y con una Italia que fue ganadora de la última edición celebrada en 2021.

Y es que, sin contar a la anfitriona Alemania, España era la primera bola en salir en el sorteo. El equipo que dirigirá Luis de la Fuente quedaba encabezado en el puesto número uno del grupo B de la próxima Eurocopa. España debutará ante Croacia el sábado 15 de junio en el Olímpico de Berlín, en el estadio de la final, después jugará el 20 de junio en el estadio del Schalke 04 ante Italia , mientras que su último partido de la fase de grupos lo hará en Dusseldorf el 24 de junio contra Albania.

Albania

Albania era uno de los rivales más apetecibles del bombo 2, mientras que las selecciones de Dinamarca o Hungría eran las deseadas a evitar. Las águilas están entrenadas por Sylvinho y con Pablo Zabaleta, ex jugador del Manchester City, y Doriva como ayudantes. La clasificación a esta Eurocopa fue histórica para el país balcánico ya que fue la segunda de su historia. Lo consiguieron en 2016 y lo han vuelto a lograr este año de cara al próximo verano.

La diáspora albanesa es una de las más importantes y antiguas en la historia de Europa, por lo que esta selección se caracteriza por contar con jugadores de doble nacionalidad. Albania no ha tenido problema en captar a jugadores de otras nacionalidades y captarles para su selección. Uno de ellos es el futbolista del Rayo Vallecano Ivan Balliu, nacido en Barcelona y nacionalizado con las águilas desde 2017.

Otros nombres conocidos y del fútbol español que juegan en Albania y que sí es albanés de nacimiento es el futbolista del Granada Myrto Uzuni. El delantero de 28 años es uno de los grandes peligros de la selección balcánica. Keidi Bare, futbolista del Espanyol y ex jugador del Atlético de Madrid es otro de los rostros conocidos de esta selección.

Croacia

Era una de las selecciones a evitar. Y cayó en el grupo de España. La selección de Luka Modric se verá las caras con La Roja en la que será el último gran torneo del futbolista del Real Madrid. Los croatas están dirigidos por un Zlatko Dalic que ha llevado a su país a una final del Mundial en 2018, pero que quedó eliminado precisamente ante España en la última Eurocopa en los octavos de final en los penaltis.

Luka Modric, Ivan Perisic, Ante Budimir, Mateo Kovacic, Josko Gvardiol… Son muchos los grandes nombres que juegan en esta Croacia con muchos peligros de una selección en el que Modric es el gran nombre. Es el dueño y señor de un equipo que ya demostró en el último Mundial de Qatar de sus grandes peligros. Un equipo coral, muy fuerte físicamente y que no escatima en esfuerzos. Una seña de identidad que ha llevado a los de Zlatko Dalic a las rondas finales de los últimos grandes torneos a nivel internacional.

Italia

España jugará ante Italia el 20 de junio en el estadio del Schalke 04. Al igual que Croacia, los italianos era el gran rival a evitar el bombo 4. Y La Roja tampoco tuvo suerte y quedó encabezada con la ‘Azzurra’. Una selección que tuvo grandes problemas extradeportivos en las últimas semanas por el ‘caso Apuestas’, lo que provocó la inhabilitación de Sandro Tonali hasta la próxima temporada.

Pese a que esta Italia no es la gran Italia en comparación con la de la última década, la selección dirigida por Luciano Spalleti tiene sus peligros. Uno de ellos y el principal es Federico Chiesa. El delantero de la Juventus, ya recuperado definitivamente de su lesión de rodilla, es la gran amenaza de los italianos. También cuenta con Donnarumma que, aunque no está en su mejor momento en el PSG, fue nombrado MVP de la última edición.

Es la campeona de la última Eurocopa y una de las favoritas. Los de Spalleti no cuentan con grandes estrellas, pero quieren revalidar el título logrado en 2021. No obstante, el ex entrenador del Nápoles tiene mucho trabajo por delante en estos siete meses hasta el inicio del torneo. Cabe destacar que lograron la clasificación en la última jornada de la fase de grupos.