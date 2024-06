Los mejores memes de la Eurocopa 2024 hoy

Como es habitual, las redes sociales han sido el epicentro de los memes sobre todo lo que ha ocurrido en la jornada de hoy, jueves 20 de junio en la Eurocopa 2024 de Alemania. Ya sea con imágenes o con vídeos, los usuarios han sacado su lado más humorístico para vivir con gracia este gran torneo que está reuniendo delante del televisor a millones de personas en toda España.

Uno de los temas más recurrentes de los usuarios de las diferentes redes sociales es el de, en un día laborable, ver los tres encuentros que se disputan. Da igual qué selecciones se enfrente y qué nivel tengan, todos hacen las bromas de que a la hora que comienza a rodar el balón están ahí pegados delante del televisor para no perderse ni un detalle de la Eurocopa 2024 de Alemania.

Los errores de futbolistas y los goles son también algunos de los puntos que los usuarios de las redes también aprovechan para soltar sus comentarios en las redes en busca de unos me gusta y que los demás lo compartan. Pero, sin duda, los aficionados que están en las gradas también suelen tener los focos sobre ellos, ya que si las cámaras les cazan haciendo algo raro se vuelven virales rápidamente en internet.

Eslovenia 1-1 Serbia

El combinado esloveno sufrió un duro revés el empatar este encuentro frente a Serbia, ya que consiguieron adelantarse pasada la hora de juego gracias a un tanto de Zan Karnicnik. Parecía que se llevarían los tres puntos, pero en el tiempo añadido un testarazo de Luka Jovic, ex del Real Madrid, sirvió para superar a un Jan Oblak que se metió dentro de su portería y así sacar un punto en esta segunda jornada de la Eurocopa 2024 de Alemania.

*Eslovenia a 10 segundos de conseguir su primera victoria en una Eurocopa y certificar su pase a octavos* Oblak: pic.twitter.com/5dNAVj0Apz — offensiveprank (@offensiveprank) June 20, 2024

Oblak dentro de la portería en vez de salir en el córner pic.twitter.com/vWEPRvjHRP — Cádiz Cajas (@cadibomber) June 20, 2024

El centro más normal que le cae a Mitrovic y a Jovic

pic.twitter.com/GjtIgxuYgk — samurái maracas 🪇⛩️ (@putamxracas) June 20, 2024

mi abuela ha quitado amar en tiempos revueltos y me ha dejado poner la 2 para ver el eslovenia serbia conmigo, le quiero mucho❤️ pic.twitter.com/2JaNaiKDcQ — Juandrés Iniesta (@Jimbo4xL) June 20, 2024

las pibas: no soy feliz los pibes viendo un Eslovenia – Serbia de Eurocopa un jueves laborable a las tres de la tarde: pic.twitter.com/ZBb8BLNE9G — PrimoMendy (@Ferlandista) June 20, 2024

La Eurocopa es histórica pic.twitter.com/F6LDlLZJay — Tage (@Tagelca) June 20, 2024

Dinamarca 1-1 Inglaterra

Un rato después la Inglaterra de Jude Bellingham volvía a vestirse de corto tras haber ganado en la primera jornada con un gol del madridista. Esta vez fue Harry Kane el que hizo el tanto de los Three Lions, pero pasada la media hora de juego Morten Hjulmand igualó la contienda. Con ese marcador se llegaría al término del encuentro con las dos selecciones repartiéndose los puntos.

If Gareth Southgate and Harry Kane had a son:#DENENGpic.twitter.com/Fk7vUfLMdr — 𝐇𝐀𝐑𝐎𝐎𝐍 𝐌𝐔𝐒𝐓𝐀𝐅𝐀 🧊 (@CRICFOOTHAROON) June 20, 2024

Ahora si que de manera totalmente OFICIAL queda inaugurada la #euro2024 Los ingleses en Frankfurt.pic.twitter.com/jZNe8XCLxN — GRADA B pro (@GradaBpro) June 20, 2024

Los pibes y yo alistándonos para ver Eslovenia vs Serbia, Dinamarca vs Inglaterra, España vs Italia y Argentina vs Canada pic.twitter.com/8aCcNIzZXX — Andres ROJO 👹 (@Falqueismo10) June 20, 2024

➡️Ya me ví Eslovenia vs Serbia

➡️ Ahora Dinamarca vs Inglaterra

➡️ Más tarde Italia vs España.

➡️ Comienza la Copa América.

➡️ Ningún partido de Eurocopa y de Copa América se cruzan. 😍pic.twitter.com/aGjO7BabdW — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) June 20, 2024

¿Ha terminado ya de jugar Inglaterra? pic.twitter.com/0MJeDUmazG — Baptistao (@Baptistaooo) June 20, 2024

Southgate’s notes during the match have been leaked pic.twitter.com/tTHl7OOyrB — Footy Humour (@FootyHumour) June 20, 2024

España 1-0 Italia

En el último partido de hoy, jueves 20 de junio, la selección española consiguió ganar 1-0 a Italia gracias al gol de Calafiori en propia meta. Este tanto significa que los hombres de Luis de la Fuente sacaban su billete para los octavos de final de forma matemática y lo harán como primeros de grupo, por lo que se enfrentarán a un tercero. Una vez más, Cucurella fue el centro de atención de los memes.

“Cucurella, lo más importante es que no te ganen la esoalda, mucho ojo con Chiesa” El putisimo Cucurella bajando después de subir a atacar

pic.twitter.com/s7eJm0Frgl — Naldz (@naldezjunior) June 20, 2024

los borrachos españoles van ganando a los borrachos italianos en la pachanga. HONOR 🇪🇸 pic.twitter.com/gYYYnHHUbV — cidfayd campeador (@infarruco) June 20, 2024

Yo cada vez que Cucurella toca un balón:pic.twitter.com/sdVvjJ19wH — Llaneza Matamoros De Lezo (@LawrenceLlaneza) June 20, 2024