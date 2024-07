Luis de la Fuente tiene un secreto: el talismán con el que triunfa en todas partes

Luis de la Fuente es el cerebro de la selección española que se ha colado en la final de la Eurocopa 2024. Lejos de las expectativas de la generación de oro que logró hacerse con dos títulos en 2008 y 2012, además del histórico Mundial de Sudáfrica 2010, el equipo de España ha logrado ir de tapado y con un proyecto de perfil bajo en el que uno de los secretos está en la calma y la confianza que ha sabido transmitir De la Fuente a sus jugadores. Más allá de su indudable destreza con la gestión o con la pizarra, el seleccionador español ha contado también con un talismán que le ha ayudado a sentirse fuerte en este tiempo.

Los que no conocían a Luis de la Fuente han podido descubrir en el último mes muchos datos del seleccionador español que no eran vox populi pero que han ido acompañándole a lo largo de su carrera deportiva. De la Fuente es un fiel creyente de la religión católica, no lo esconde y presume de ello, hasta el punto de asegurar que la fe le ha ayudado en su profesión y también, de manera más concreta a la hora de llevar a España a toda una final de la Eurocopa.

Dentro de la figura de Luis de la Fuente destaca su musculatura, prominente y que le hace ver más joven de la edad que realmente tiene, pero también algunos rasgos de su atuendo, como las cuatro pulseras que luce en los entrenamientos y los partidos de la selección española. Preguntado por ello en una entrevista con la Cadena Cope, durante la Eurocopa 2024, el seleccionador español se sinceró y destacó una de las pulseras como la más destacada.

Es la pulsera de la Hermandad del Cachorro, el gran talismán de Luis de la Fuente y que considera algo «especial» dentro de su atuendo. Es un regalo, como las otras tres pulseras, pero esta proviene de una hermandad de Sevilla, ciudad esencial para conocer a De la Fuente, natural de Haro (La Rioja) pero que residió durante cuatro años en la capital andaluza como jugador y después en otro periplo como entrenador en las categorías inferiores del Sevilla Fútbol Club.

La ciudad de Sevilla presume del Santísimo Cristo de la Expiración y de la Hermandad de El Cachorro, trianera y a la que pertenece y luce con orgullo Luis de la Fuente. «Me las han regalado diferentes amigos y amigas. Bueno, hay una especial, por favor. Esta que es de El Cachorro y me la regaló Paloma. Es especial. Esa sí que es especial», confesaba, señalando la pulsera de la Hermandad del Cachorro que tiene en su muñeca derecha.

Luis de la Fuente, católico orgulloso

La fe de Luis de la Fuente es uno de los rasgos más destacados a la hora de analizar su perfil y el seleccionador español se muestra orgulloso abiertamente de ser católico y practicante. En una entrevista con los enviados especiales de OKDIARIO a la Eurocopa 2024, el técnico habló de sus creencias. «Es algo natural en mi vida. Me han educado en una serie de valores que trato de poner en práctica en mi vida porque son con los que me educaron. En mi libertad, hago lo que creo que tengo que hacer. Siempre respetando, claro. Yo respeto igual que exijo que se me respete», comentó.