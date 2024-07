Luis de la Fuente, católico y aficionado a los toros: «Es libertad, a quien no le guste pues lo siento»

Cada vez que Luis de la Fuente sale a rueda de prensa, los medios de comunicación le hacemos tropecientas preguntas. La mayoría tratan de fútbol, del partido o del rival en cuestión. Muy pocas veces se tratan temas personas. Con OKDIARIO, en Donaueschingen, ha sido el momento idóneo, a dos días de medirse a Alemania en la Eurocopa, para tratar temas más personales.

Luis de la Fuente siempre ha defendido unos valores, sus valores. Por ellos, en, en más de una ocasión, ha sido criticado a través de las redes sociales. Le gusta la tauromaquia, es católico y le hemos visto en una Iglesia rezando antes de un partido de España. Alguno no lo entiende. Pero para el seleccionador nacional es algo natural y no le afecta para nada.

«Es algo natural en mi vida. Me han educado en una serie de valores que trato de poner en práctica en mi vida porque son con los que me educaron. En mi libertad, hago lo que creo que tengo que hacer. Siempre respetando, claro. Yo respeto igual que exijo que se me respete», nos comenta Luis de la Fuente con total tranquilidad, sentado en una silla dentro de uno de los box de prensa en el centro de la selección española junto a los campos de entrenamiento.

«Vivo feliz de esta manera, diciendo lo que siento con naturalidad y sin complejos, lo voy a seguir haciendo. Es un ejercicio de libertad. A quien no le guste, pues lo siento, pero a mí habrá cosas que tampoco me gusten y tengo que aceptarlas», recalca con firmeza el seleccionador nacional. Lo tiene claro. Él es así, sin complejos y con naturalidad. Seguirá siendo como es, con sus valores y sus principios. Dentro de dos días se mide a Alemania en unos cuartos de final de la Eurocopa, y su plena concentración está en ese duelo.