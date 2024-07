Luis de la Fuente: «Queremos escribir una nueva historia y eso pasa por ganar a Alemania»

Uno mira el reloj, casi compulsivamente, para contar cuantas horas restan para que España se mida a Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa. Qué partido nos espera el próximo viernes en Stuttgart. Por delante, el reto de lograr lo que nunca hemos logrado, que no es otra cosa que derrotar al anfitrión en un gran torneo. Otro muro que derribar y que esta selección española está segura de que podrá hacerlo. No es para menos, teniendo como capitán del barco a Luis de la Fuente (Haro, 1961).

Luis acude a la cita con OKDIARIO con una sonrisa en la boca. Amable, como siempre. Acaba de terminar de atender a una radio y rápido se prepara para comenzar a charlar con nosotros. Se queja del frío, como casi todos. Y empieza a hablar. En estos tiempos donde el protagonista se aleja del periodista y, a su vez, del aficionado, es una maravilla tratar con Luis de la Fuente.

El seleccionador español es todo cercanía. Un hombre de fútbol, con unos valores muy marcados, que defiende, como él respeta al resto, que ha conseguido liberarnos del yugo de un estilo que hacía tiempo que no nos llevaba a nada y que sueña con hacer grandes cosas en Alemania. Ya lo ha hecho, él y sus jugadores han sido capaces de enganchar a un país que no terminaba de creer en esta Selección. Ahora, toca seguir iluminándonos.

Pregunta: Lo primero, ¿cómo está el equipo?

Respuesta: Estamos bien. Disfrutamos de lo que estamos viviendo. La actitud de todos es muy buena y todos sumamos en positivo para el partido contra Alemania. Eso lo notan los jugadores, ya que desarrollan los entrenamientos a un nivel superior.

P: Os conocéis muy bien. ¿Cómo se prepara un partido contra Alemania?

R: Es igual que cualquier otro. Planteamos todos los escenarios posibles. Respetamos al máximo al rival y eso nos permite poner en práctica lo mejor de nosotros mismos. Más sí cabe contra Alemania. Los detalles marcarán la diferencia y hay que tener cuidado. Con esa mentalidad ganamos mucho y tenemos más control.

P: ¿Hay algo en lo que esté haciendo mayor hincapié?

R: Lo importante es el trabajo de equipo y de sus individualidades. Se parecen a nosotros. Hacemos hincapié en sus fortalezas y como poder atacarlas. También en esos puntos débiles que todos tenemos. Y nosotros debemos fortalecer nuestras fortalezas y controlar nuestro juego.

P: ¿Les preocupa el ambiente que se vivirá en Stuttgart?

R: Tenemos una ventaja y es que estamos acostumbrados. Nuestros aficionados son muy buenos, pero siempre están en inferioridad. No nos vamos a sentir incómodos por eso. Los españoles que estén nos animarán de manera superior. No obstante, nos tratamos de aislar de todo y tenemos jugadores de mucha experiencia. Sabemos que escenarios nos vamos a encontrar, pero jugamos once contra once, no más.

P: ¿Pero no da un poco de pena que siempre perdamos en la grada?

R: Hay una cosa positiva en todo esto. Según nos han dicho, en este tipo de partidos ha habido más público, salvo que en las finales. Claro que nos gustaría que hubiese más. Me impresiona lo de Croacia, pero desgraciadamente no puede ser. Lo que sí notamos es que la gente que viene está con nosotros. En España sabemos que están entregados a nosotros.

P: Nunca hemos ganado a una anfitriona en Eurocopa y Mundial. ¿Eso se mira?

R: Esos datos significan algo, pero también hay que pensar que cuando no se consigue algo está más cerca de hacerlo que de no hacerlo. Una vez se rompe esa racha. No sé qué dirá la historia, pero queremos escribir una nueva y eso pasa por ganar este partido.

P: ¿Preocupa el arbitraje?

R: Yo siempre creo que son horrados, honestos y es muy difícil arbitrar. En la Eurocopa están los mejores árbitros y tienen mucha experiencia. No quiero pensar que haya ninguna influencia del árbitro. Lo mejor es que no sea protagonista. Nosotros trataremos de ser superiores a Alemania, un rival que tiene que jugar con las mismas armas que nosotros.

P: Periodistas alemanes no comentaban que no conocía a Nico y Lamine. Ahora ya sí que saben quienes son.

R: Eso pasa con la gente joven cuando aparece, que sorprende. Para nosotros no es una sorpresa, todo lo contrario. Trataremos de darle lo mejor para que así sea. Eso sí, que no se crean que han conocido al mejor Lamine, Nico, Rodrigo u Olmo, todavía tienen margen de mejora y capacidad para sorprender a los rivales.

P: Hablamos con usted antes y después de cada partido, pero no es el momento de hablar de cosas personales. Ahora sí. Usted siempre ha defendido unos valores por los que ha sido criticado en alguna ocasión. Le gustan los toros, es católico, le hemos visto en una iglesia antes de un partido de España… ¿Entiende que le ataquen por eso?

R: Es algo natural en mi vida. Me han educado en una serie de valores que trato de poner en práctica en mi vida porque son con los que me educaron. En mi libertad, hago lo que creo que tengo que hacer. Siempre respetando, claro. Yo respeto igual que exijo que se me respete. Vivo feliz de esta manera, diciendo lo que siento con naturalidad y sin complejos, lo voy a seguir haciendo. Es un ejercicio de libertad. A quien no le guste, pues lo siento, pero a mí habrá cosas que tampoco me gusten y tengo que aceptarlas.

P: ¿Qué se puede hacer para que España sea más de su Selección?

R: Todo es cuestión de tiempo. No sigo las redes, pero me dicen que los jóvenes están teniendo una gran repercusión. No sólo su fútbol, sino su forma de vida. Eso engancha a la gente más joven. Todo es un proceso al que hay que darle normalidad. Puedes ser de un club y todos los somos. El que diga que no miente y si es así lo siento por él, pero la selección española no es incompatible, ya que es la de todos nosotros. Yo cuando veo a un deportista español, independientemente de la especialidad, le apoyo por ser español. España es la selección de todos los españoles. Todos defendemos un mismo objetivo. Esto es una labor de todos. Nuestra con los resultados y con los mensajes, pero los periodistas debéis transmitir que la gente se sienta orgullosa da representar a una selección que representa a su país, como pasa en otros países. Llegará un momento en el que esto irá mejorando. Todos nos sentiremos orgullosos y lo diremos. Seguro que hay gente que por complejo o vergüenza no se atreve a decirlo, pero a ver si somos capaces de liberar a todos. No hay nada de malo decir que te sientes español. Si lo eres por qué no vas a decirlo.

P: Si España cae eliminada ante Alemania… ¿cree usted que no se valorará todo lo bueno conseguido por esta Selección?

R: Yo creo que no. Estamos dejando una semilla importante. Y dejando un poso muy destacado. Porque si no sería una contradicción decir todo lo que hemos dicho hasta ahora. No lo digo por nosotros, lo digo a nivel de medios. Y que por un resultado digamos lo contrario. Me parecería incoherente. Creo que un partido contra Alemania es una final. Puede ganar el partido cualquiera de las dos selecciones. Porque somos muy equilibradas y de un nivel muy parejo. Y es un partido. Y porque la gente desde una perspectiva neutra, de solo ver el fútbol y lo que ha ofrecido esta Selección, tiene que darse cuenta de que tiene un futuro excepcional. La valoración se hará o la harán. Nuestra valoración a estas alturas ya es muy positiva. Estamos encantados, pero como somos muy ambiciosos queremos estar aquí hasta el final. Y eso no nos lo va a quitar nadie. Pensamos que el trabajo que se ha hecho es muy bueno y con garantía de futuro.

P: ¿Cómo es posible que con todo el ruido que se genera alrededor de la Federación, la selección española siga compitiendo y ganando en todas sus categorías, también en la absoluta? Muchas veces hacemos más política que deporte en esta Eurocopa. Decisiones del Gobierno que no sabemos si os afecta.

R: Soy consciente sí. Nosotros no somos ajenos a todo lo que pasa fuera de nuestra burbuja, es imposible. Vivimos la actualidad. Pero también, por responsabilidad, no podemos permitir que eso se filtre y perjudique el gran trabajo que estamos haciendo desde dentro. Lo que hacemos es tratar de aislarnos y que todo eso rebote y no tenga influencia en el trabajo diario. Sería una falta de responsabilidad transmitir esas situaciones a lo que nosotros podemos controlar. Nosotros podemos controlar que los jugadores estén bien, alinear a los que creemos oportunos, trabajar los entrenamientos bien, que haya un ambiente familiar en toda la expedición… Lo que no podemos controlar lógicamente es lo que pasa fuera. Si no somos responsables y actuamos de esta manera, podría ser muy perjudicial para el trabajo que está haciendo este grupo. Vivimos al margen de eso. Y si es verdad que yo soy muy aficionado a los libros de la historia de Roma. Ahora estoy terminando uno. La gran preocupación de todos los Césares no es lo que pasaba fuera de la frontera, es lo que dejaban en Roma cuando salían a la campaña que hacían a Britania o a la Galia. Ellos siempre decían que no les preocupaba lo que había detrás, les preocupaba lo que dejo en Roma. Desgraciadamente es un poco lo que pasa aquí, que tengamos que preocuparnos por lo que pasa fuera. Es una pena. Tendríamos que tener más sentimiento de solidaridad, trabajo colectivo, equipo y país que ayudaría a solventar y arreglar el problema. Tenemos que mirar y empujar todos en la misma dirección.

P: ¿Se ha sido injusto con Laporte? ¿Se han dicho cosas muy graves?

R: No sé si se han dicho cosas muy graves. No he leído nada. Pero es verdad que algo te filtran. Laporte es un futbolista excepcional. Para mí, lo dije en su momento, de los mejores en su puesto. A nosotros nos da calidad, compromiso, trabajo y sobre todo convivencia fantástica con el resto de sus compañeros. Como todos. Y si se han dicho cosas que no se ajustan a la realidad tendrá que dar explicaciones quien lo haya dicho. Él es un futbolista que está en perfectas condiciones, que lo está demostrando y que está jugando a un nivel top. Para nosotros es muy importante. Cada uno es muy libre de decir lo que quiera.

P: Ha habido dos jugadores que han confirmado que dejaban el Real Madrid en esta Eurocopa. Joselu y Nacho. ¿Cómo se gestiona esto? Hay casi 12 jugadores con el futuro en el aire. Dos en una. Hablando de Joselu y Nacho, para la próxima convocatoria, hay solamente un jugador del Real Madrid. ¿Le preocupa eso por lo que significa el Madrid?

R: No me preocupa. Nunca miro el origen de los jugadores. Si en tu club habitualmente juega un español pues difícilmente puedas traer a muchos más. Si tienes a uno, o viene él o no viene ninguno. Eso depende de las políticas que tengan los clubes de incorporción de jugadores nacionales. Pero nosotros miramos a los jugadores, sea quien sea. El origen no lo valoramos. Si es del Real Madrid, del Barcelona, del Betis o del Sevilla. Sobre Nacho y Joselu, y el resto de jugadores que tienen su futuro en el aire, yo confío en la profesionalidad de los futbolistas. Y no tengo ninguna duda de los que están con nosotros. Siempre lo han demostrado. Ellos estaban totalmente centrados a pesar de lo que estaban gestionando. Lo hemos vivido con normalidad porque estaban centrados en la Selección. Y ellos estaban tranquilos antes y ahora, y durante. No he notado nada diferente. Solamente he intentado ayudarles para que asegurasen su futuro lo antes posible.

P: Imaginamos que no nos va a decir si jugará Dani Olmo o Pedri. Por eso la última pregunta es sobre su nombre. En redes sociales se le llama en muchas ocasiones Luis de la gente o incluso Luis de la cuarta pensando en ganar la Eurocopa. ¿Cómo le gustaría a Luis de la Fuente que le llamaran?

R: No leo nada, creéme. Estoy encantado y es un orgullo para mí que la gente me sienta algo importante dentro del ambiente de la Selección y dentro del desarrollo del proceso de dirigir a España. Me gustaría que me llamasen como un seleccionador que se ha dejado todo por hacer bien su trabajo y por España. Espero que es lo que quede. He tenido grandes espejos donde mirarme. Don Vicente Del Bosque fundamentalmente por cercanía, por trabajo y por el legado que ha dejado en la Selección.

P: Luis el cuarto de Roma…

R: Déjate (risas), que en Roma no acababa títere con cabeza.