Jordi Alba dio la cara ante los medios de comunicación a pie de campo minutos después de la dolorosa eliminación de España contra Italia en una tanda de penaltis a la que se llegó después de que la selección fuera muy superior a su rival. El lateral dejó claro que este grupo era en el que mejor había estado durante sus años en la selección.

Golpe duro

«Es un golpe duro. Merecíamos un poco más. Así son los penaltis. El otro día ganamos y hoy perdimos. Orgulloso de todos los compañeros, staff… hemos formado un grupo magnífico. Es para estar orgullosos».

Apoyo de la afición

«Agradecer a la afición, hemos notado el apoyo. Hoy hemos jugado de tú a tú a una de las mejores selecciones que recuerdo de Italia y ahora de Europa. Hemos merecido algún gol más, ha sido muy igualado. Dar las gracias a quienes siempre han creído en nosotros».

Orgullosos

«Nos han tenido que echar a penaltis. La gente está orgullosa de esta España. Nos hemos dejado todo, hemos trabajado muchísimo. Estoy convencido de que todavía va a ir a más».

Mundial de Qatar

«A Qatar ojalá pueda llegar. Físicamente me veo bien y mentalmente mucho mejor que otros años. Cuando no dé el nivel o el míster decida que no lo doy pues dejaré de venir».