Jesús Navas: «He renunciado a cobrar por la afición, mi Sevilla y mi gente»

El final de temporada para Jesús Navas en el Sevilla ha sido muy complicado. La temporada en lo deportivo para el club no fue buena, se despidió del club con una carta, ya que la directiva no le llamó para renovar, y finalmente la entidad hispalense reculó y el canterano sevillista se quedará en el Sevilla hasta diciembre, momento en el que colgará las botas como futbolista. Los próximos meses, tras disputar la Eurocopa con la selección española, no los cobrará. Un jugador único e irrepetible.

A dos días de medirse a Francia en toda una semifinal de la Eurocopa, Jesús Navas atiende a OKDIARIO en una entrevista donde también hubo tiempo para hablar del Sevilla. Los meses que le quedan como futbolista en el club de su vida no los cobrará: «En la situación que está el club es importante estar en todos los momentos. Para mí lo importante es mi afición, mi Sevilla y mi gente».

«Al final terminé contento porque era lo que queríamos. Yo quería terminar en el Sevilla y disfrutar con mi afición, que se lo merecen», comentó Jesús Navas en OKDIARIO sobre la carta de despedida del Sevilla y la carta del día siguiente, donde confirmaba que se quedaba hasta diciembr.

Sobre si Del Nido Jr. pudo hacer las cosas mejor, el jugador de Los Palacios no quiso mojarse: «Lo importante es que voy a vivir estos momentos y me despediré siendo feliz».

«Sí. Lo tengo decidido (sobre su retirada). Llevo varios años jugando con la cadera dolorida. Sé sufrir, pero esa situación es complicada», confirmó Jesús Navas en OKDIARIO. «Cada partido va a ser algo increíble. Ojalá pueda disfrutar de victorias con mi Sevilla. Eso sí, ahora estamos disfrutando con la selección española», señaló el lateral sevillista.

Carta de Jesús Navas

Ni un segundo he dudado en contestar afirmativamente a la propuesta realizada por el presidente de mi Sevilla Fútbol Club. Sí, me quiero retirar en Nervión. Quiero seguir jugando para mi Sevilla. Acepto de buen grado continuar ligado a la entidad que me tiene enamorado.

Mi deseo, y así se lo he trasladado al presidente, es continuar jugando hasta diciembre en una transición para ayudar al equipo. Será en esa fecha cuando decida colgar las botas con la camiseta con la que siempre soñé hacerlo, vestido de sevillista.

Una cosa más, estos próximos meses, mis últimos como futbolista profesional, no los cobraré. El sueldo que se acuerde con el presidente será donado a una fundación. Es mi decisión y así se lo he comunicado al club. Quiero que la afición sepa todos los detalles y que nos guíe la transparencia.

Vivimos unos momentos difíciles como sevillistas y por eso es el momento de estar unidos y de ser capaces de continuar caminando para lograr lo que deseamos todos: un Sevilla grande, fuerte y dichoso, que nos haga felices a todos los sevillistas.