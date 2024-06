El Nuevo Vivero de Badajoz no pudo vibrar con el himno por un problema en la megafonía

El estadio Nuevo Vivero de Badajoz no pudo vibrar con el himno de España antes del amistoso internacional que disputaron la selección española y la de Andorra por un problema con la megafonía. Los himnos nacionales de Andorra y España no sonaron antes de este duelo en un hecho insólito. La afición pacense no se lo podía creer. Primero respondió con tímidos pitos y luego intentó entonar el himno a capela, sin mucho éxito.

La afición pacense, con más ilusión que nunca, recibió a los hombres de Luis de la Fuente por todo lo alto. El estadio de CD Badajoz tiñó las gradas blanquinegras con 13.000 camisetas y banderas de la selección española con el cartel de no hay billetes. Un lleno total.

A pesar del sofocante calor que hizo en Badajoz, la hora del partido (21:30 horas) y que era un día laborable (miércoles), la afición pacense llenó el Nuevo Vivero de Badajoz con una ilusión desbordante. Y es que esta España, a diez días de debutar en la Eurocopa 2024 de Alemania, sí ilusiona. Las gradas, desde una hora y media antes del comienzo, empezaron a llenarse poco a poco.

Luego, poco antes de empezar el duelo amistoso contra Andorra, los jugadores de ambas selecciones saltaron al terreno de juego. Era el momento de los himnos. Hasta ese momento, la megafonía había funcionado perfectamente. La música, desde una hora antes, y las alineaciones, habían sonado sin problemas. Pero de repente llegó el momento de los himnos y ocurrió lo que nadie esperaba.

Un hecho insólito y sin precedentes ocurrió en el Nuevo Vivero de Badajoz. Los himnos de Andorra y España no sonaron. No se pudo arreglar el problema tras hacer esperar a los jugadores durante varios segundos. Acto y seguido, ambos combinados se dieron la mano y el partido arrancó. Primero la grada pacense respondió con pitos. No se lo podían creer. Se quedaban sin poder vibrar con su himno. Luego intentaron entonar el himno a capela. Pero tampoco hubo éxito. Finalmente, los himno no sonaron.

En las gradas del Nuevo Vivero había aficionados de todas partes de Extremadura, y es que la comunidad autónoma se ha volcado con este duelo amistoso. Aficionados de Cáceres, Montijo, Mérida, Coria… Las gradas presentaban una gran ilusión de cara a ver el penúltimo partido de España antes de la Eurocopa.