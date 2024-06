Golpe de Suiza en la Eurocopa: elimina a la vigente campeona Italia

Suiza no falla en una Eurocopa. Podrá llegar sin nombres conocidos o con una selección normalita, pero ahí están siempre. Hace tres años, en la última Eurocopa, se cargaron a Francia en octavos. Ahora hacen lo mismo con Italia, actual campeona y decepción total del torneo. Suiza se comió a Italia en Berlín en el primer partido de octavos y está ya en octavos. Son infalibles siempre. Los italianos, a casa.

El fútbol será siempre incierto. De esta eliminatoria nadie podría decir que Italia tuviera clara la victoria, porque la fase de grupos le dejó muchas dudas, pero sí que se hacía raro que una selección como la italiana, con tanta historia, pudiera perder de forma tan sencilla. Opuso poca resistencia y Suiza, con un buen bloque y solidaridad entre los suyos, le sacó los colores. Los suizos siguen y esperan a Inglaterra o Eslovaquia en cuartos. Italia regresa a lo de los últimos años a excepción de 2021: decepción.

Una muy bien trabajada Suiza, que siempre da la cara en un gran torneo y que ya eliminó a Francia en octavos de la última Eurocopa, desbarató todo el trabajo italiano. Italia ya no es esa Italia que sabía defender y leer a la perfección los partidos. Es (todavía) la vigente campeona, pero quizá no nos expliquemos todavía como se dio ese título. Recuerden que ni se clasificó para el último Mundial y que a octavos de esta Eurocopa llegó con un gol en el último segundo ante Croacia.

Esa alegría llevó a que hubiera una decepción en octavos. Suiza fue mejor. Suiza sí sabía a lo que jugaba. Suiza sabe jugar estos torneos. Tras varias ocasiones y algún paradón de Donnarumma -el portero del PSG con Italia parece Casillas en sus mejores años-, Suiza pegó el primer golpe con un gol de Freuler. Fue una jugada que demostró bien las dos caras del partido, lo bien que está trabajada esta Suiza y lo poco que ofrece Italia a nivel defensivo. Con los centrales pensando en Embolo, el ‘9’ suizo que les estaba volviendo locos, dejaron una autopista a Freuler, que entró al área sin oposición para recibir, mirar y machacar a Donnarumma.

A Luciano Spalletti le dio un ataque de entrenador antes del partido y colocó a El Shaarawy de titular. A El Shaarawy, sí, el mismo que no había jugado ningún minuto en toda la fase de grupos. Le quitó en el descanso, con el desastre para los italianos de que a los 25 segundos de que rodara el balón en la segunda parte Suiza les hizo un segundo gol que fue un puñal.

Cogió el balón Vargas, se internó en el área y con un precioso disparo llevó el balón a la escuadra. Puede competir como uno de los mejores goles de esta Eurocopa. Era el 2-0 y ponía el partido muy cuesta arriba a una Italia que reaccionó, pero a ratos. Unos pocos minutos después tuvo el primer gol con un remate de Schar en su propia portería. Dio en el palo. El fútbol a veces es mala suerte y por centímetros ese balón no entró en la portería y sí golpeó en la madera. Hubiera cambiado el partido.

Italia atacó, se acercó, pero no se llegaba a creer que pudiera empatar en algún momento el partido. Iba a remolque y a ratos. Igual se quedaba dormida con Suiza tocando el balón que de repente se acercaba al área rival y volvía a golpearse con el palo, como le pasó a Scamacca.

Así jugó Suiza

Suiza es lo que viene a ser un dolor de muelas. Está muy bien trabajado, son solidarios y todos van a una. En su once no ves ninguna estrella mundial, pero todos juntos forman un bloque sólido que saben jugar muy bien juntos. Por segunda Eurocopa se carga a una gran selección en octavos. Merecido.

Así jugó Italia

No es que fuera un desastre, pero esta Italia no tiene ningún rasgo de sus antecesoras. Ni saben defender ni tampoco atacar. No tienen bloque. Viven -lo hicieron también en la fase de grupos- de las paradas de Donnarumma. Les cuesta sacar el balón jugado. Y no tienen un ataque demoledor. La peor Italia en años.

MVP: Ruben Vargas

Destacó Embolo, que desde la figura de ‘9’ mareó a la defensa italiana, también Freuler, autor del primer gol, pero al fin y al cabo Vargas anotó un golazo. Firmó belleza futbolística y fue el autor del 2-0 que daba tranquilidad a su país.