De la Fuente aclara el motivo por el que se santigua antes de cada partido: «No es superstición, es fe»

Luis de la Fuente es uno de los grandes artífices del éxito de España en la Eurocopa. El técnico riojano, curtido en las categorías inferiores del combinado nacional, asumió el cargo de entrenador de la selección absoluta tras los malos resultados del Mundial de 2022, ese en el que España acabó eliminada por Marruecos en octavos y con un anterior técnico, Luis Enrique, que dividía al país.

Sin embargo, Luis de la Fuente une a toda España y ha conseguido enganchar a la afición como hacía una década que no se veía en España. Además de ganar todos los partidos que ha disputado en esta Eurocopa (tres de fase de grupos, octavos, cuartos -en prórroga- y semifinales), De la Fuente ha conseguido ilusionar a los aficionados con una selección que tiene un juego alegre, divertido, un estilo que se adapta al de sus jugadores (y no al revés) y que sirve para ganar y remontar partidos.

El seleccionador español ha reconocido en varias ocasiones cuáles son sus pasiones, sus ideas y sus aficiones. Pero si algo acompaña a Luis de la Fuente en su vida diaria es la fe. El entrenador riojano es un orgulloso católico practicante y que no duda en expresarlo a nivel público.

«Me han educado en una serie de valores que trato de poner en práctica en mi vida porque son con los que me educaron. En mi libertad, hago lo que creo que tengo que hacer. Siempre respetando, claro. Yo respeto igual que exijo que se me respete», comentó Luis de la Fuente en una entrevista reciente con OKDIARIO. «Vivo feliz de esta manera, diciendo lo que siento con naturalidad y sin complejos, lo voy a seguir haciendo. Es un ejercicio de libertad. A quien no le guste, pues lo siento, pero a mí habrá cosas que tampoco me gusten y tengo que aceptarlas», añadió el seleccionador español, clave en el éxito de España en la Eurocopa.

Es habitual que Luis de la Fuente acuda a una iglesia a rezar y es por eso que cuando le dicen que tiene la superstición o manía de santiguarse antes de los partidos, el entrenador de España niega la mayor. «Eso no es superstición, eso es fe». Así se pronunció el propio De la Fuente cuando en la Cadena COPE le preguntaron por este asunto.

En esta concentración en la Eurocopa, Luis de la Fuente desveló que le acompaña un objeto muy especial. Es una pulsera de la hermandad de Triana que tiene también una historia bonita detrás. Cuando España jugó ante Escocia en Sevilla el pasado mes de octubre, el entrenador se acercó a la Basílica del Santísimo Cristo de la Expiración (conocido como el Cachorro), situada en el barrio de Triana, para rezar ante el Cristo de la Expiración.

Así, a Luis de la Fuente le acompaña siempre la fe, es habitual que vaya una iglesia a rezar y sus profundos valores católicos los traslada a su profesión, la de seleccionador nacional que con tan buen éxito está llevando a cabo en el equipo de fútbol.