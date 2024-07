La Eurocopa retrata a la Liga y echa por tierra el discurso de Tebas

La Eurocopa vuelve a retratar el modelo de negocio de Javier Tebas y echa por tierra todo el discurso del presidente de la Liga. Tebas lleva años asegurando que el fútbol en abierto es «imposible», que es «una locura» y que hay que acabar con el fútbol gratis. Sin embargo, los datos desmienten al presidente del campeonato doméstico y la realidad es que el fútbol en abierto sí interesa y claro que es posible.

Así lo demuestran las audiencias de la Eurocopa, un torneo que tampoco está siendo el más vistoso, en el que mejor juego se despliega, pero que está arrasando por televisión al ser en abierto. Cuando al aficionado se le colocan partidos en abierto, el hincha responde. Un Austria-Turquía, un partido en el que no hay ninguna gran selección y que tampoco tenía un gran atractivo a nivel de individualidades, registró más de 3,3 millones de espectadores, con un 29,3%.

Además de que son datos que ningún partido de la Liga registra -tampoco el que por obligación tiene que ser en abierto-, son números en la Eurocopa que retratan a la Liga y echan por tierra todo el discurso de Javier Tebas en los últimos años. Tebas lleva años exclamando la necesidad que existe de quitar el partido en abierto. «Yo siempre pido que el abierto desaparezca, penaliza el pago», dijo en una ocasión. «Si un aficionado tiene un partido en abierto el sábado, aunque no sea muy bueno, y puede ver un partido de Champions en abierto, a lo mejor no se abona a la televisión de pago», justificaba el presidente de la Liga.

En otra ocasión, dentro de las muchas veces que hizo discursos de este tipo, Javier Tebas defendió su idea de que no tiene que haber fútbol en abierto porque «es una locura, es imposible», ya que «es imposible mantener los números que dicen con fútbol gratis». En el contexto de un proyecto de Superliga que la justicia ha avalado, llegó a decir, con su habitual bravuconada, que si se daba gratis esa nueva competición -tal y como se emite ahora la Eurocopa 2024- «debe estar embriagado de éxito, que es lo que se toma en ese bar a las seis de la mañana».

La Liga sale mal parada

Embriagados de éxito o no, los datos son los que son. Televisión Española compró los derechos de la Eurocopa y hasta un Georgia-Turquía, un Eslovenia-Dinamarca o un Eslovaquia-Rumanía, partidos que a priori no son nada atractivos para el público español, firman grandes datos. Queda claro que si hay fútbol en abierto, el espectador lo ve. Y además mucho más que la Liga, que registró la última temporada, unos pobres datos que no se sostienen y que reflejan la devaluada Liga que ha formado Tebas.

El modelo de Javier Tebas en la Liga no sale bien parado en la comparación con la Eurocopa, que lleva liderando la audiencia diaria desde que empezó. La Eurocopa arrasa en audiencia, lo que demuestra que el fútbol interesa y mucho cuando se pone al alcance de todos, algo que no sucede con los espectadores que se sientan delante de la televisión a ver los partidos de Liga.

Datos de audiencias de los partidos de octavos de la Eurocopa