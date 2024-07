El esperado mensaje de Ilia Topuria tras el España-Georgia de la Eurocopa

Tardó varias horas, pero al final Ilia Topuria, campeón del mundo de las artes marciales mixtas, dio su opinión sobre el partido entre España y Georgia de la Eurocopa, el encuentro de fútbol más especial posible para el luchador. Y es que Topuria es español… pero también georgiano. Tiene la nacionalidad española, pero antes tenía la georgiana y él siempre ha asegurado que representa a los dos países, a los que orgullosamente defiende.

Durante el encuentro jugado en Colonia, en el descanso, Topuria puso un escueto mensaje: «What a match!» (¡qué partido!). Una vez finalizó el duelo, con goleada de España por 4-1, Ilia había permanecido en silencio. Hasta la tarde de este lunes. Topuria reapareció en sus redes sociales para hacer un análisis del encuentro de la Eurocopa.

«Sobre el partido de ayer. Estoy muy orgulloso del increíble desempeño del equipo georgiano en esta Eurocopa. Han hecho historia. Por otro lado, España está imparable, lo que hacen en el campo no es solo fútbol, es pura magia», escribió Ilia Topuria en español.

Su análisis era muy esperado porque el duelo entre España y Georgia, de octavos de la Eurocopa, dividía su corazón. Desde que el pasado mes de febrero se proclamaba campeón de la categoría peso pluma de la UFC al derrotar a Alexander Volkanovski, Topuria es uno de los deportistas más mediáticos del mundo.

Estoy muy orgulloso del increíble desempeño del equipo Georgiano en esta Eurocopa. Han hecho historia . Por otro lado, España está imparable, lo que hacen en el campo no es solo fútbol, es pura magia. — Ilia Topuria (@Topuriailia) July 1, 2024

Además, él también es un apasionado del fútbol. Tras proclamarse campeón del mundo fue al Santiago Bernabéu, donde hizo el saque de honor. «Me hace mucha ilusión por todas las cosas que ha construido, es un fenómeno», llegó a decir Ilia Topuria de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Recordemos que Topuria es de origen alemán, nació en este país, que es el anfitrión de la Eurocopa. Es decir, este domingo se jugó un España-Georgia (sus dos países) en Alemania, el lugar en el que nació. El Matador es hijo de padres georgianos y se mudó a Georgia cuando sólo tenía siete años. Allí paso otros ocho y se inició en la lucha grecorromana, hasta que con 15 se mudó a Alicante.

En ese momento fue cuando comenzó a practicar artes marciales en el ya famoso Climent Club, dando pasos de gigante hasta convertirse en campeón del mundo a sus 27 años. Topuria, que celebró su victoria en la UFC contra Volkanovski enfundándose ambas banderas, siempre ha confesado su profundo sentir por ambas naciones: «Yo me siento súper español y también me siento georgiano. Es como tener dos hijos. Cuando me preguntan, ¿Georgia o España? No puedes elegir entre dos hijos, a los dos los quieres por igual. Mis padres vienen de Georgia, mi sangre es georgiana, pero yo he madurado en España».

En el plano futbolístico ganó España y como dice Ilia Topuria, la selección de Luis de la Fuente «está imparable» y «lo que hacen en el campo no es solo fútbol, es pura magia». Y además también estuvo «orgulloso» por el desempeño de Georgia. Por lo cual, el campeón del mundo salió contento del partido.