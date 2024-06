El partido de octavos de final de la Eurocopa entre España y Georgia dividirá el corazón de Ilia Topuria este domingo. A las 21:00 horas, la selección española se jugará el pase a cuartos en una cita que acogerá la mirada de millones de espectadores alrededor de todo el mundo. Uno de ellos será el luchador español, que el pasado mes de febrero se proclamaba campeón de la categoría peso pluma de la UFC al derrotar a Alexander Volkanovski.

Topuria es un apasionado del fútbol y más de cuatro meses después de su gran éxito verá a sus dos selecciones enfrentarse en un combate a vida o muerte. El octógono será el Rhein Energie, estadio de Colonia donde dos países que vieron crecer a uno de los deportistas más mediáticos de 2024, que sin duda será protagonista este 30 de junio. Él de momento no se ha pronunciado ni públicamente ni en sus redes sociales, por lo que habrá que estar pendientes a si muestra apoyo de algún tipo a alguno de los dos combinados.

Recordemos que Topuria es de origen alemán, por lo que si España, al igual que Alemania, cumple y pasa a cuartos, el próximo viernes volverá a contemplar cómo se baten en duelo dos de sus tres naciones. El Matador es hijo de padres georgianos y se mudó a Georgia cuando sólo tenía siete años. Allí paso otros ocho y se inició en la lucha grecorromana, hasta que con 15 se mudó a Alicante.

En ese momento fue cuando comenzó a practicar artes marciales en el ya famoso Climent Club, dando pasos de gigante hasta convertirse en campeón del mundo a sus 27 años. Apoye a quien apoye, está claro que estas dos selecciones han destacado por encima de otras en esta Eurocopa. En el caso de España, por ser el único líder de grupo que ha sumado tres de tres victorias, desplegando además un gran juego. Y en el de Georgia, instalándose como el equipo revelación y llegando a derrotar al penúltimo ganador del torneo, Portugal.

España y Georgia, las dos banderas de Topuria

Topuria, que celebró su victoria contra Volkanovski enfundándose ambas banderas, siempre ha confesado su profundo sentir por ambas naciones: «Yo me siento súper español y también me siento georgiano. Es como tener dos hijos. Cuando me preguntan, ¿Georgia o España? No puedes elegir entre dos hijos, a los dos los quieres por igual. Mis padres vienen de Georgia, mi sangre es georgiana, pero yo he madurado en España».

«Mi profesión la encontré allí, mi pasión; mi familia vive allí, mi hijo vive allí, mi casa está en España, también mis amigos. Tengo un amor inmenso hacia España y hacia Georgia, que es de donde viene mi familia. Cualquiera que diga algo acerca de esas dos banderas delante de mí pagará por sus palabras y por sus hechos», explicó hace un tiempo al ser preguntado por esta división de su corazón.

Hay que recordar que Topuria adquirió su DNI el pasado 5 de marzo después de que el Gobierno y, en concreto, Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional de España, aprobara su nacionalidad española. «Saben que es un luchador de referencia mundial en artes marciales mixtas, que además lleva entrenado en nuestro país desde el año 2012. Es un ejemplo de superación, de constancia y de trabajo, y un referente en esta disciplina deportiva. Por eso, como les decía, en el día de hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de la nacionalidad española a Topuria», eran algunas de las palabras de la política.