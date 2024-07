La consagración de Tchouaméni

Francia avanzó a cuartos de final de la Eurocopa 2024 tras derrotar a Bélgica y uno de los grandes culpables de este resultado fue Tchouaméni. El jugador del Real Madrid realizó un partido gigantesco imponiéndose a todos los rivales con una superioridad increíble. Su consagración ha llegado en la Euro como uno de los mejores mediocentros de este torneo.

Tras mes y medio fuera de los terrenos de juego por una lesión con el Real Madrid que le impidió jugar la final de la Champions, Tchouaméni ha vuelto a su mejor nivel de siempre. No se ha notado para nada la inactividad previa a la Eurocopa y su juego es de nuevo imponente en el medio del campo.

Tchouaméni volvió a jugar contra Holanda el pasado 21 de junio después de su inactividad. Fue titular, disputó los 90 minutos y ya demostró en ese momento que está en un gran momento de forma tras superar su lesión. Contra Polonia completó 81 minutos y frente a Bélgica disputó otros 90. Contra los belgas se salió y al finalizar el partido, un eufórico Deschamps fue a abrazarle. Sabe que sin su ‘8’ no va a ningún lado.

Los números de Tchouaméni contra Bélgica son increíbles. Creó tres ocasiones de gol, su acierto en el pase fue del 92%, completó en total 89 pases, realizó 27 de esos pases en zona de tres cuartos cerca del área rival, hizo seis balones en largo correctos de ocho intentos, ganó dos tackles, recuperó cinco balones… Son números de crack mundial. Y es que lo es.

Una de las mejores aportaciones de Tchouaméni a la Francia de Deschamps está siendo su llegada a portería. Le piden que dispare más y él se atreve. Y es que el madridista tiene llegada, lo que le aporta ser un mediocentro total. Ante Holanda tuvo varias ocasiones con disparos lejanos y un cabezazo potente que rozó el travesaño. Contra Bélgica multiplicó sus llegadas aportando siempre desde segunda línea como un llegador nato. Le faltó ponerle la guinda para sacar matrícula, pero el sobresaliente ya lo tiene.

Tchouaméni está en modo estelar

Con una sonrisa en la cara, y muy amable, llegó Tchouaméni a la zona mixta del Düsseldorf Arena para analizar el pase de Francia a cuartos de final tras derrotar a Bélgica con un gol de rebote que se lo metió Vertonghen en su propia portería.

«No hay diferencia entre marcar 15 goles o tres goles. Lo importante es que todavía estamos en esta competición. Y vamos a jugar el siguiente partido contra el que nos toque. Y queremos ganar, es lo más importante. 15 o dos goles nos da igual, lo más importante es la victoria», señaló Tchouaméni sobre que lo importante en este deporte es ganar, ganar y volver a ganar.

«Me siento físicamente al 100%. No es fácil después de seis o siete semanas volver a tu nivel, pero creo que he hecho buenos partidos en la Eurocopa. Para mí fue un poco difícil jugar el partido de Holanda porque físicamente era complicado. Tenemos una semana ahora para preparar este partido y creo que he hecho un gran encuentro. Tengo que seguir así», culminó el jugador del Real Madrid sobre su estado de forma en zona mixta.